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  • الأزهر يحذر من تحويل عقد الزواج إلى «استعراض هزلي» لزيادة المشاهدات

الأزهر يحذر من تحويل عقد الزواج إلى «استعراض هزلي» لزيادة المشاهدات

  • 04 أكتوبر 2026
  • 17:54
الأزهر يحذر من تحويل عقد الزواج إلى استعراض هزلي لزيادة المشاهدات

خبرني  - حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من تحويل مجالس عقد الزواج إلى مشاهد هزلية أو استعراضية بهدف إضحاك الحاضرين أو زيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أن عقد الزواج من أعظم العقود، ووصفه القرآن الكريم بـ«الميثاق الغليظ»، ما يستوجب أن ينعقد في أجواء من الجدية والاحترام، مشددًا على أن إدخال المزاح والسخرية في صيغة الإيجاب والقبول أو أثناء إبرام العقد لا يليق بمقامه.

وأشار إلى أن الفرح بالزواج وإظهار السرور به أمر مشروع، لكن ينبغي أن يكون في حدود المباح، بعيدًا عن المعصية أو الإسفاف، مع التفريق بين مظاهر الفرح وبين تحويل مجلس العقد نفسه إلى استعراض من أجل صناعة محتوى أو جذب المشاهدات.

ودعا الأزهر المقبلين على الزواج وذويهم إلى الحفاظ على وقار مجلس العقد واحترام حرمته، وإظهار الفرح بالزواج دون تجاوز أو إساءة.

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