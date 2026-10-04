استشهاد نقيب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي

خبرني - استشهد المواطن الفلسطيني رأفت خيري أحمد أبو خليل (أبو شمس)، ظهر اليوم الأحد، من بلدة عتيل شمال طولكرم، أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"وفا"، بأن طواقمه تلقت بلاغا بوجود حالة حرجة لمواطن على الحاجز، فتوجهت إلى المكان وباشرت التعامل معه، حيث كان في حالة إنعاش قلبي رئوي إثر توقف قلبه، قبل أن يفارق الحياة، ويُعلن عن استشهاده.

وأضاف، أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد أبو خليل (45 عاما) إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

ويعمل الشهيد نقيبا في هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحا.