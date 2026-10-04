الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين - فيديو وصور

خبرني - زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدﷲ، اليوم الأحد، مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف يوم غد الاثنين.

والتقى جلالتاهما عددا من المعلمين والمعلمات وقدما التهاني لهم بهذه المناسبة، تأكيدا على مكانة المعلمين ودورهم المحوري في العملية التعليمية والتربوية وبناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم.

وجال جلالتاهما في مرافق المدرسة للاطلاع على برامج التطوير المهني للمعلمين، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة.

وتابع جلالتاهما جانبا من الجلسات التدريبية المنفذة ضمن الدبلوم المهني في التعليم، وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، كما اطلعا على جانب من حصة صفية لمرحلة رياض الأطفال، كانت قد شاركت المعلمات فيها ببرنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال.

وتبادل جلالتاهما الحديث مع معلمين مستفيدين من البرامج التدريبية حول أثرها على تجاربهم وممارساتهم التدريسية، إذ أكد جلالة الملك أهمية أن تنعكس مخرجات برامج التطوير المهني على جودة التعليم.

ورافق جلالتاهما خلال الزيارة، مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، والرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين عبدالمجيد شملاوي.