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 سرقة خزنة مقهى يملكه ناشط  أردني في عمّان

  • 04 أكتوبر 2026
  • 17:43
 سرقة خزنة مقهى يملكه ناشط  أردني في عمّان

خبرني  - تعرض مقهى يملكه ناشط أردني، غرب العاصمة عمّان، لسرقة خزنته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي يقدّر بنحو 3 آلاف دينار، وفقاً لما أفاد به مالك المقهى.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة دخول أشخاص ملثمين إلى المقهى، قبل أن يتمكنوا من سرقة الخزنة ومغادرة المكان.

وقال مالك المقهى إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، وتعمل على متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه بهم أو توقيف أي منهم.
 

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