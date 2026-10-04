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وزير التربية يوجه رسالة بخصوص الانضباط المدرسي

  • 04 أكتوبر 2026
  • 17:43
وزير التربية يوجه رسالة بخصوص الانضباط المدرسي

خبرني - أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي والدوام المدرسي.

جاء ذلك خلال تفقد محافظة، الأحد، عددا من المدارس في محافظة العقبة، واطلاعه على الواقع التربوي وسير العملية التعليمية فيها.

وتابع محافظة سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني "BTEC" في المدارس المهنية، للاطمئنان إلى التجهيزات التي وفرتها الوزارة لإنجاح البرنامج، مستمعا إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين.

وشارك طلبة مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم، وجال في مرافق المدارس، وحضر جانبا من الحصص الدراسية، مستمعا إلى ملاحظات الطلبة واستفساراتهم.

ودعا خلال الجولة إلى إيلاء مبادرة "لمدرستي أنتمي" كل الاهتمام، لما توفره من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة، مشيرا إلى ضرورة العناية بالغرف الصفية والساحات في المدارس.

وشملت الجولة التفقدية مدارس العقبة الثانوية الشاملة للبنات، وأبو أيوب الأنصاري الأساسية للبنين، ووصفي التل الثانوية المهنية للبنين، والأميرة بسمة الأساسية المختلطة، وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات.

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