أزمة رونالدو تتسبب بإنهاء المؤتمر الصحفي لمدرب البرتغال مبكرا

خبرني - رفض مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس الخوض في تفاصيل أزمته مع القائد كريستيانو رونالدو، والذي غادر المعسكر غاضبا الأربعاء الماضي عقب قرار إبقائه على مقاعد البدلاء.

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرتغال ضد النرويج المقررة مساء اليوم الأحد ضمن دوري الأمم الأوروبية، ضغطا إعلاميا كبيرا بأسئلة متكررة عن رونالدو، مما دفع المسؤول الإعلامي لإنهائه مبكرا.

وعلق جيسوس خلال المؤتمر قائلا: "هل تحدثت مع كريستيانو؟ لن أفصح عن شيء. إنه رمز للمنتخب وللبرتغال، وسيكون لدينا وقت للمناقشة بعد اللقاء. تركيزي الآن منصب على مواجهة النرويج، أحد أقوى منتخبات أوروبا".

من جانبه، شدد القائد الجديد لمنتخب البرتغال برونو فرنانديز على مكانة زميله قائلا: "مهما حدث، سيظل كريستيانو أسطورة الكرة البرتغالية الأول وله مكانته الخالدة في قلوب الجميع".

وكان رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال بـ146 هدفا، قد غادر معسكر منتخب بلاده فور علمه باستبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة الدنمارك التي أقيمت الخميس الماضي، وسط أنباء ترجح اعتزاله الدولي.

وتأتي هذه الأحداث بينما تتصدر البرتغال مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، حققت اثنين منها بغياب رونالدو، قبل مواجهتها المرتقبة أمام النرويج في بورتو.