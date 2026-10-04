زين ترعى النسخة الرابعة من أسبوع عمّان للتصميم

خبرني - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لأسبوع عمّان للتصميم 2026 بنسخته الرابعة، والذي يقام تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، خلال الفترة من 2 إلى 17 تشرين الأول، تحت شعار "تراكمات"، بمشاركة نخبة من المصممين والمبدعين والصنّاع والمبتكرين، ضمن برنامج يحتفي بالمشهد التصميمي والإبداعي ويعكس تنوّع التجارب والمواهب في الأردن والمنطقة.

وتأتي رعاية زين لأسبوع عمّان للتصميم انسجاماً مع دورها في دعم المواهب والطاقات الإبداعية الأردنية، وحرصها على توفير المنصات التي تتيح للمصممين والمبدعين إبراز أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع، إلى جانب تعزيز حضور قطاع التصميم والصناعات الإبداعية في المملكة، وإتاحة فرص جديدة أمام أصحاب المشاريع والعلامات المحلية للتعريف بأعمالهم ومنتجاتهم.

كما اشتملت رعاية زين على ركن خاص أتاحت من خلاله الفرصة لـ 10 مصممين أردنيين ممن تدعمهم تحت مظلّة برنامج (Dezain Space)، المنصة المخصصة لدعم المبدعين الأردنيين وقطاع التصميم في المملكة، ليتمكّنوا من عرض أعمالهم ومنتجاتهم وبيعها مباشرة أمام زوار أسبوع عمّان للتصميم، بما يوفر لهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم المميزة.

ويأتي أسبوع عمّان للتصميم كمنصة تجمع المصممين والمبدعين من مختلف المجالات، وتوفر مساحة للتبادل والتفاعل والتجربة، من خلال برنامج متنوع يسلّط الضوء على التصميم بمختلف أشكاله، وعلاقته بالثقافة والمجتمع والبيئة والمدينة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرّف عن قرب على أعمال وتجارب جديدة تعكس ثراء المشهد الإبداعي المحلي والإقليمي.

وتحمل النسخة الحالية من الأسبوع شعار "تراكمات"، في طرح يستكشف أثر ما يتراكم عبر الزمن من مواد وذاكرة ومعرفة وتجارب وممارسات في تشكيل الأفكار والأعمال التصميمية، ويفتح مساحة للتأمل في العلاقة بين الماضي والحاضر، وبين ما هو موروث وما هو مستحدث في عالم التصميم. ويضم برنامج أسبوع عمّان للتصميم مجموعة واسعة من المعارض وورش العمل والحوارات والعروض والتجارب التفاعلية والمشاريع، بمشاركة أكثر من 220 مصمماً وصانعاً ومجموعة إبداعية ضمن 59 مساحة مشاركة، و204 فعاليات تقام في خمسة مواقع رئيسية داخل العاصمة عمّان وخارجها، هي: رأس العين، وجبل اللويبدة، وجبل عمّان، وعراق الأمير، ومحافظة العقبة، بما يتيح للزوار فرصة استكشاف مجالات وتجارب تصميمية متنوعة، والتفاعل مع أصحابها ضمن بيئات ومساحات مختلفة.

وتواصل زين من خلال مظلّتها لدعم المصممين (Dezain Space) مساندة المصممين والمبدعين الأردنيين، عبر توفير فرص ومساحات تساعدهم على تطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم والوصول إلى جمهور أوسع، بما يسهم في تمكين المواهب المحلية ودعم نمو قطاع التصميم والصناعات الإبداعية في المملكة.