بينهم مصريون.. الكويت تحبط شبكة احتيال تمويني لبيع الحصص المدعومة

خبرني - تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من تفكيك شبكة احتيال تمويني وضبط 3 متهمين، بينهم مصريان، لتورطهم في التلاعب بأوزان المواد الغذائية المدعومة وبيعها في السوق السوداء بمنطقة الواحة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مباحث محافظة الجهراء ومكتب مباحث سعد العبدالله، تمكن من ضبط 3 متهمين، أحدهم مقيم بصورة غير قانونية، واثنان يحملان الجنسية المصرية، لتورطهم في قضية التلاعب بأوزان المواد التموينية المدعومة وبيعها في منطقة الواحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها نشرته الجمعة الماضية، إن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة رغم عدم استحقاقه لها، حيث تم ضبطه في مخزنه بمنطقة الواحة وبحوزته كميات من تلك المواد.

وأضافت أن المتهم أقر، عند مواجهته، بشرائه تلك المواد مقابل مبالغ مالية من المتهمين الآخرين العاملين بفرع التموين في المنطقة، وأن تعامله معهما مستمر منذ نحو سنتين.

وأوضحت الوزارة أنه على إثر ذلك، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين الآخرين، وهما مسؤول فرع التموين ومسؤول مخزن الفرع، اللذان أقرا، عند مواجهتهما، بإنقاص الأوزان الفعلية للمواد التموينية المصروفة للمستفيدين بطريقة احتيالية، وبيع الكميات المستقطعة للمتهم الأول.

كما تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بفرع التموين، والتي أكدت ما ورد في أقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.