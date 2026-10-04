الحوثيون: استهدفنا أرامكو في الرياض وخريص وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح

خبرني - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن قواتهم المسلحة استهدفت شركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض وفي مدينة خريص، مؤكدا أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".

وجاء في بيان نشره سريع على منصة "تلغرام": "يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاءَ والمحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة ليبلغ إجمالي غاراته العدوانية على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا".

وأضاف: "وفي إطار الرد على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) بعون الله عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وتابع: "الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة".

وأكد أن "القوات المسلحة ستواصل دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمنية الصنع والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية ولن تتوقفَ القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي وفي استهداف تحشيداتِه وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز".

ويأتي ​ذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية.

وذكر الحوثيون الأسبوع ​الماضي أنهم ​استهدفوا ⁠منشآت تابعة لأرامكو السعودية في ينبع بصواريخ ​وطائرات مسيرة.

ومن جانبها، قالت السعودية آنذاك ​إنها ⁠اعترضت 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف وينبع، ⁠لكنها ​لم تشر إلى ​وقوع أضرار في منشآت لأرامكو.