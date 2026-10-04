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أنصار عمران خان يبدأون مسيرة نحو إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عنه

  • 04 أكتوبر 2026
  • 16:37
أنصار عمران خان يبدأون مسيرة نحو إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عنه

خبرني - بدأ المئات من أنصار رئيس وزراء باكستان السابق المسجون عمران خان الأحد، مسيرة تستمر عدة أيام نحو العاصمة إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عنه، بعد إخفاق مباحثات بين الحكومة والمعارضة.

ويعد خان (74 عاما) المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء شهباز شريف، وقد سجن منذ 2023 بتهمة الفساد واتهامات أخرى، ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها "ذات دوافع سياسية".

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من منطقة لاكي ماروات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حيث يحظى حزب خان "حركة الإنصاف" بالسلطة، وتتوقف في عدة محطات على طول الطريق، وفق ما أعلنه سهيل أفريدي، رئيس وزراء الإقليم وأحد أنصار خان، عبر منصة "إكس".

ووضعت السلطات حواجز على الطرق باستخدام حاويات شحن عند مدخل إسلام آباد وداخل المدينة، تحسباً للمسيرة.

وكان حزب "حركة الإنصاف" والحكومة الاتحادية قد أجريا مباحثات لتأجيل المسيرة، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق منذ يومين.

وبجانب المطالبة بالإفراج عن خان، يطالب المتظاهرون بنقله إلى المستشفى والسماح لأسرته برؤيته. ويقول المسؤولون إنه بصحة جيدة ويستقبل أفراد أسرته بشكل دوري، لكنهم أشاروا إلى أن لقاءات الزعيم السابق المحتجز "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية".

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