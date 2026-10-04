ملحم زين: «فضل شاكر» تعرض للظلم أعواماً عديدة

خبرني - تطرق الفنان اللبناني ملحم زين، إلى ملفين بارزين في لقاء تلفزيوني ظهر به أخيراً، تناول الأول موقفه من مواطنه فضل شاكر والمرحلة التي مر بها خلال السنوات الماضية، فيما تطرق في الآخر إلى علاقته بالفنانة السورية أصالة، مؤكداً انتهاء الخلاف الذي وقع بينهما سابقاً.



مغادرة لبنان

وعلق زين على اختيار فضل شاكر البقاء في لبنان بعد خروجه من السجن، مؤكداً أنه لو كان في موقفه لاتخذ قراراً مختلفاً وغادر البلاد لسنوات عدة.

وقال: «لو كنت مكان فضل شاكر، كنت غادرت لبنان لكام سنة بعد خروجي من السجن، لكنه يحب لبنان كثيراً»، معتبراً أن ارتباط شاكر ببلده وحبه له دفعاه إلى التمسك بالبقاء رغم الظروف الصعبة التي مر بها.



أعوام من الظلم

وأكد زين دعمه لفضل شاكر، معتبراً أنه تعرض للظلم خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض المقاطع المصورة التي ظهرت في فترة الأزمة ساهمت في وضعه داخل دائرة الاتهامات وأثرت في صورته أمام الجمهور.



الخلاف مع أصالة

وانتقل زين للحديث عن الفنانة السورية أصالة، تزامناً مع عودتها إلى إحياء حفل غنائي في سوريا بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، مؤكداً انتهاء الخلاف القديم الذي وقع بينهما في 2012، مشيراً إلى أن لقاءين جمعاه بأصالة بعد ذلك الخلاف، مؤكداً أن العلاقة بينهما تجاوزت مرحلة التوتر التي شهدتها في السابق.



الألبوم السوري

وأشاد زين بالتجربة الغنائية الأخيرة لأصالة، معرباً عن إعجابه بألبومها السوري، واصفاً إياه بأنه من أفضل ألبوماتها من وجهة نظره، في رسالة تعكس انتهاء الخلاف السابق وعودة العلاقة إلى طبيعتها.



تفاصيل الخلاف

ويعود الخلاف بين ملحم زين وأصالة إلى 2012، بعدما أعلنت الأخيرة عدم رغبتها في الغناء بلبنان بسبب مخاوفها من الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت، وهو التصريح الذي أثار استياء ملحم زين ودفعه إلى الرد دفاعاً عن بلده.