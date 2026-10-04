تقرير عبري يكشف طلب مصر شراء مقاتلات (إف 16 فيبر بلوك 70) مباشرة من خط الإنتاج

خبرني - كشفت تقارير إسرائيلية عن تقدم مصر بطلب رسمي وسري للولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف 16 فيبر بلوك 70" مباشرة من خط الإنتاج.

وأوضحت التقارير الإعلامية العبرية إن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث الأسطول الجوي المصري بينما تختار إسرائيل الصمت أمام هذه الصفقة الاستراتيجية.

وقالت منصة "كيكار هاشبت" الإسرائيلية إن مصر قدمت خلال معرض الطيران في العلمين الذي أقيم مؤخرا طلبا رسميا وسريا للولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة جديدة تماما من طراز إف 16 فيبر بلوك 70 مباشرة من خط إنتاج شركة لوكهيد مارتن.

وأضافت المنصة العبرية أن هذا الطلب المصري يمثل خطوة مهمة في محاولة استبدال الأسطول القديم لسلاح الجو المصري، مشيرة إلى أن القاهرة تمتلك أحد أكبر أساطيل طائرات إف 16 في العالم، والذي يضم نحو 220 إلى 240 طائرة.

وأشارت إلى أن نحو 129 من هذه الطائرات هي هياكل قديمة تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وبلغت نهاية عمرها التشغيلي، لافتة إلى أن الطلب الحالي يهدف إلى مواجهة التهديدات المتوقعة في عام 2030 وفقا لتقديرات الجهات المهنية.

ويقدم نموذج بلوك 70 ترقية كبيرة في القدرات القتالية، حيث يعتمد الرادار المتقدم إيه بي جي 83 إيسا على تقنيات طورت لطائرات إف 22 وإف 35، ويمنح قدرات اكتشاف وتتبع ومواجهة في الحرب الإلكترونية لم تكن متاحة لمصر من قبل. كما تتضمن الطائرة أنظمة إلكترونيات طيران جديدة وحاسوب مهام حديثا ونظام حرب إلكترونية متقدم من نوع فايبر شيلد التابع لشركة إل 3 هاريس.

وتوفر الطائرات الجديدة 12 ألف ساعة طيران مقارنة بـ 6000 ساعة في الطائرات القديمة، مما يضاعف عمر الهيكل الافتراضي، ويسمح هذا التحديث التكنولوجي لمصر بالحفاظ على أهميتها التشغيلية أمام التهديدات المتطورة في المنطقة.

وتنتهج مصر سياسة تنويع الموردين العسكريين، فبالتوازي مع المفاوضات مع واشنطن، تجري مناقشات مع الفرنسيين حول شراء طائرات رافال إضافية، بما في ذلك نسخ إف 3 آر المزودة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وبالإضافة إلى ذلك، تدرس القاهرة بدائل صينية مثل طائرة جي 10 سي وطائرة الشبح جي 31.

وينقل الطلب المقدم للولايات المتحدة رسالة واضحة مفادها أن القاهرة تسعى للبقاء في المحور الغربي، لكنها تطلب ألا يؤخذ وجودها كأمر مسلم به، وتستند الاستراتيجية المصرية إلى الموازنة بين مصادر الأسلحة المختلفة مع الحفاظ على العلاقات مع القوى العظمى.

وعلى عكس الماضي حيث عارضت إسرائيل بشدة صفقات الأسلحة المتقدمة لمصر، يبدو هذه المرة أنها لا تعترض وربما تدعم ذلك بهدوء، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأفضل لمصر شراء طائرات إف 16 أمريكية تأتي مع قيود برمجية ورقابة ونقاط ضغط على التسليح وقطع الغيار، بدلا من طائرات صينية غير مقيدة.

ويلزم القانون الأمريكي بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل، لذا من المتوقع أن تكون أحدث صواريخ جو جو مقيدة، وسيتم الحفاظ على الفجوة أمام طائرات سوفا وباراك الإسرائيلية، بالإضافة إلى التفوق المطلق لمنظومة طائرات إف 35 أدير.

ونقلت الولايات المتحدة لمصر حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار دون شروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وبررت هذا القرار بالدور المساعد الذي لعبته القاهرة منذ اندلاع عملية غضب أفي في شهر فبراير. ويبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

ويعزز سلاح الجو المصري قوته ليصبح قوة متعددة المجالات قادرة على اعتراض الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز وإسقاط القوة في البحر المتوسط وأفريقيا، ووفقا لبيانات غلوبال فاير باور لعام 2026، تحتل مصر المرتبة التاسعة عشرة عالميا بفضل الجمع بين القوة البشرية الهائلة والقوة الكمية، ويضم الجيش المصري نحو 438500 جندي نظامي، إلى جانب نحو 479000 من قوات الاحتياط و300000 من أفراد قوات الأمن الداخلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي مصر المستمر لتحديث ترسانتها العسكرية وتعزيز قدرات سلاح جوها لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية في المنطقة، مع الحفاظ على توازن استراتيجي في علاقاتها مع القوى العالمية الكبرى.

ويعد الصمت الإسرائيلي النسبي تجاه هذه الصفقة مؤشرا على فهم تل أبيب لأهمية الاستقرار المصري وأولوية بقاء القاهرة ضمن منظومة التسليح الخاضعة للرقابة الأمريكية، مما يضمن الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل دون دفع مصر نحو بدائل قد تكون أقل قابلية للرصد أو التقييد.