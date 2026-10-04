أسوشيتد برس: إسرائيل على علم بأسماء ركاب طائرة فلاي دبي وطاقمها قبل انطلاقها

خبرني - قالت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين إقليميين، اليوم الأحد، إن السلطات في الإمارات كانت قد شاركت مع إسرائيل قائمة بأسماء الركاب وطاقم العمل قبل انطلاق رحلة "فلاي دبي".

وذكرت الوكالة -نقلا عن المصادر ذاتها- أن إسرائيل لم تُبدِ أي تحفظات أمنية بشأن أيّ من الركاب أو أفراد الطاقم، يأتي ذلك تكذيبا لاتهامات إسرائيلية تتعلق بخرق بند يحدد جنسيات الطيارين الذين يحلّقون في رحلات متجهة نحو تل أبيب.

وكانت رحلة "فلاي دبي" رقم (إف زد 1073) التي أقلعت من مطار دبي الدولي باتجاه تل أبيب، قد تحولت إلى حدث عالمي استقطب أنظار متتبعي حركة الطيران، بعد أن بثت الطائرة إنذارا ملاحيا يدل على "تدخل غير مشروع"، أعقبه هبوط حاد وانقطاع مفاجئ لإشارة التتبع، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك السعودي.

وفي اليوم الأول من وقوع الحادث، توالت اتهامات إسرائيلية إلى الشركة الإماراتية بخرق اتفاق "يحدد جنسية الطيارين والعاملين على متن خطوطها، ويشترط أن يكونوا من جنسية دول تربطها علاقات بإسرائيل"، دون ورود معلومات مؤكدة من الإمارات أو شركة "فلاي دبي" بخصوص البند المفترض.

وكان نتنياهو قد صرح بأن مساعد الطيار، الذي عرّفه بأنه "مواطن عُماني"، خضع لتلقين ما وصفه بـ"الأفكار المتطرفة"، قائلا إن لديه "بوضوح نزعة انتحارية"، لكن دافع أفعاله لم يتحدد حتى الآن.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت النيابة الإماراتية أن حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب كانت شروعا في تنفيذ "عملية إرهابية".

وقال النائب العام الإماراتي حمد الشامسي إن التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد طائرة فلاي دبي في تنفيذ "عملية إرهابية". وبحسب الشامسي، فإن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تُعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة".

ولم ترد حتى الآن أي معلومات رسمية تؤكد اسم أو جنسية مساعد الطيار المتهم بتنفيذ الهجوم، في ظل استمرار التحقيقات بخصوص الواقعة.

وبحسب الروايات المتداولة، فإن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة، قبل تدخُّل الركاب، مما استدعى تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا.