"فيفو إنرجي" تطلق علامة "إينجن (Engen)" رسمياً في الأردن خلال حفل استقبال لنخبة من كبار الشخصيات ومجتمع الأعمال

خبرني - عمّان – أطلقت شركة "فيفو إنرجي الأردن"، علامة "إينجن (Engen)" رسمياً في المملكة ، خلال حفل استقبال وعشاء رسمي أقيم في متحف السيارات الملكي بالعاصمة عمّان، بحضور نخبة من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، إلى جانب الشركاء التجاريين والعملاء وممثلي الجهات المعنية وقطاعات الأعمال.

وشكّل الحفل مناسبة للتعريف بالعلامة الجديدة ورؤية الشركة للمرحلة المقبلة في السوق الأردني، كما استعرضت "فيفو إنرجي" خطتها لتطوير شبكة المحطات والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات العملاء ويدعم كف اءة العمليات وجودة الخدمات.

وقال المدير العام لشركة "فيفو إنرجي الأردن"، عادل سعدالله، إن إطلاق علامة "إينجن (Engen)"، في المملكة يعكس ثقة المجموعة بالاقتصاد الأردني وما يتمتع به من مقومات داعمة للاستثمار والنمو، مؤكداً أن الأردن يمثل سوقاً مهماً ضمن خطط المجموعة، في ضوء موقعه الاستراتيجي، واستقرار بيئة الأعمال فيه، وما يتيحه من فرص لبناء شراكات طويلة الأمد مع مختلف القطاعات.

وأضاف سعدالله أن حضور العلامة الجديدة في السوق الأردني يستند إلى رؤية استثمارية تتجاوز تغيير الهوية التجارية، وتركز على تطوير شبكة المحطات، وتعزيز كفاءة العمليات، والإسهام في استقرار سلاسل الإمداد، وتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والقطاعات التجارية والصناعية.

وأوضح سعدالله أن خطة الشركة للمرحلة المقبلة ستجمع بين تطوير الخدمات البترولية والتوسع في الخدمات غير البترولية، إلى جانب تطوير حلول الوقود التجاري والصناعي، وزيوت المحركات، وخدمات الدفع وإدارة الأساطيل، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الأردنية سيبقى ركناً أساسياً في تنفيذ هذه الخطط، بما يعزز قدرتها على قيادة عمليات التطوير وترسيخ حضور مستدام للعلامة في المملكة، وتقديم قيمة ملموسة للعملاء والشركاء والاقتصاد الوطني.

وتُعد "فيفو إنرجي" شركة رائدة في توزيع المشتقات النفطية، وتدير عملياتها وتسوق منتجاتها في أفريقيا وجزر المحيط الهندي، إضافة إلى الأردن، حيث تضم المجموعة شبكة تضم نحو 4200 محطة خدمات في 29 سوقاً، كما تصدر زيوت التشحيم إلى عدد من الدول الأفريقية.