ختام آسياد 2026.. والأردن ينهي مشاركته بـ11 ميدالية

خبرني - أُسدل الستار، الأحد، على منافسات النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 19 أيلول وحتى 4 تشرين الأول الجاري، بمشاركة نحو 11 ألف رياضي ورياضية مثلوا 45 لجنة أولمبية وطنية وتنافسوا في 43 رياضة.

وأقيم حفل الختام على ستاد ناغويا سيتي ميزوهو بارك لألعاب القوى، وسط أجواء احتفالية وعروض فنية وثقافية، احتفاء بنهاية أكبر حدث رياضي متعدد الألعاب على مستوى القارة الآسيوية.

وشهد الحفل مراسم تسليم علم المجلس الأولمبي الآسيوي إلى دولة قطر، إيذانا بانتقال راية الألعاب إلى العاصمة الدوحة، التي ستستضيف النسخة الحادية والعشرين 2030، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها للدورة 2006.

وحظيت لاعبة المنتخب الوطني للتسلق الرياضي جود فركوح بشرف رفع العلم الأردني خلال حفل الختام، لتختتم بذلك مشاركة البعثة الأردنية في الدورة.

وأنهى الأردن مشاركته برصيد 11 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات، في أفضل حصيلة أردنية من حيث تنوع ألوان الميداليات في تاريخ المشاركة الآسيوية.

وجاءت الذهبيتان عن طريق محمد الجعفري في الكراتيه وفادية الخرفان في التايكواندو، فيما أحرز الفضيات كل من جود الضروس في الكراتيه وزياد عشيش في الملاكمة ومحمود جبر في الجوجيتسو.

أما الميداليات البرونزية الست، فجاءت عن طريق عبدالرحمن المصاطفة في الكراتيه وحسين عشيش في الملاكمة، إلى جانب لاعبي التايكواندو صالح الشرباتي وجعفر الداود وزيد مصطفى ومحمد العداربة.