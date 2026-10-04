بحث آليات تسهيل إقامة الأعراس والفعاليات السورية في الأردن

خبرني - بحثت جمعية السياحة الوافدة وجمعية الفنادق الأردنية، خلال لقاء عقد الأحد، في مقر جمعية الفنادق الأردنية، مع ممثلين عن القطاع السياحي السوري، سبل تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وسوريا، وتطوير برامج مشتركة من شأنها دعم الحركة السياحية بين البلدين.

وشارك في اللقاء حسين هلالات، رئيس جمعية الفنادق الأردنية، ونبيه ريال، رئيس جمعية السياحة الوافدة، وسامر المصري، رئيس غرفة سياحة اللاذقية في سوريا وعضو اتحاد غرف السياحة السورية، ومحمد القاسم، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية.

وأكد المشاركون أهمية الانتقال بالتعاون السياحي الأردني السوري إلى خطوات عملية، من خلال إعداد برامج سياحية مشتركة والتسويق للبلدين كوجهة سياحية متكاملة، بما يعزز فرص استقطاب السياح من الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تم بحث تسهيل دخول الأشقاء السوريين إلى الأردن، وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة للأفراد، إلى جانب العمل على تسهيل وتسريع الإجراءات على الحدود الأردنية السورية، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة والتنقل بين البلدين.

وتناول اللقاء كذلك إمكانية الاستفادة من الخبرات الأردنية في تطوير المنتج السياحي السوري، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السورية في مختلف المجالات السياحية، والمساهمة في تطوير المنشآت والخدمات السياحية.

كما بحث المجتمعون إمكانية وضع آليات عملية لتسهيل إقامة الأعراس والفعاليات السورية في الأردن، من خلال تسهيل إجراءات الدخول والتأشيرات وغيرها من المتطلبات، لما يمثله هذا القطاع من فرصة مهمة للفنادق والمنشآت السياحية الأردنية.

واتفق المشاركون على أهمية تنظيم رحلات تعريفية لوكلاء السياحة والسفر في البلدين، بهدف التعريف بالمقومات والمنتجات السياحية الأردنية والسورية، وفتح المجال أمام بناء شراكات مباشرة بين الشركات السياحية في البلدين.

وأكد المجتمعون أن تطوير التعاون السياحي بين الأردن وسوريا يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكة سياحية متكاملة تخدم مصالح القطاع السياحي في البلدين، وتساهم في زيادة الحركة السياحية وتبادل الخبرات وتعزيز حضور البلدين على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.