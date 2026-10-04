رقم قياسي ... العقبة تسجّل مناولة 107 آلاف حاوية الشهر الماضي

خبرني - سجلت شركة ميناء حاويات العقبة، "رقما قياسيا جديدا" للشهر الثالث على التوالي، متمثلا بمناولة 107,803 حاوية نمطية قياس 20 قدما خلال شهر أيلول الماضي، وذلك من خلال استقبال وخدمة 53 سفينة.

وأيلول الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الشركة حاجز 100 ألف حاوية نمطية، إثر تسجيل أحجام المناولة القياسية التي سجلتها في شهري تموز وآب، بما يعكس استمرار زخم أدائها التشغيلي.

وواصلت الشركة نشاطها في مناولة بضائع الترانزيت خلال شهر أيلول؛ حيث تمكنت من مناولة 14,712 حاوية نمطية، ما يبرز مجددا دورها المحوري في تسهيل حركة البضائع بين الأردن والأسواق الإقليمية.

وحافظت الشركة على مستويات قوية خلال شهر أيلول في ما يتعلق بحركة الشاحنات عبر بوابات ميناء الحاويات، مسجّلة 45,901 حركة. ويعكس استمرار ارتفاع مستوى النشاط في العمليات المينائية البرية والبحرية قدرة الشركة على إدارة أحجام المناولة المرتفعة بصورة متواصلة، مع الحفاظ على كفاءة الخدمات وموثوقيتها لعملائها وشركائها في سلسلة الإمداد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، خوسيه رويدا: "إن تسجيل أحجام مناولة قياسية على مدى ثلاثة أشهر متتالية يعكس قوة ومرونة دور العقبة ضمن حركة التجارة الإقليمية، كما يعكس قدرة شركة ميناء حاويات العقبة على دعم هذا الدور وتلبية متطلباته على نطاق واسع".

وأضاف "مع استمرار تطوّر المشهد اللوجستي، نركّز على ترسيخ مكانة الشركة بوصفها بوابة إقليمية موثوقة، من خلال الاستمرار في تقديم أداء تشغيلي متميّز، إلى جانب الحفاظ على مستويات عالية من الربط والموثوقية وجودة الخدمة لتلبية احتياجات عملائنا وشركائنا ومواكبة تطلعاتهم. ويوفّر لنا هذا الأداء أساساً متيناً للبناء عليه، فيما نواصل الإسهام في تنمية القطاع اللوجستي الأردني وتعزيز تنافسيته".