جامعة الزيتونة الأردنية الرابعة محليًا والـ 261 عالميًا في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة

خبرني - حققت جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا جديدًا في مجال الاستدامة، بحصولها على المرتبة الرابعة محليًا والمرتبة الـ261 عالميًا، من بين 2016 جامعة مشاركة في تصنيف UI Green Metric العالمي للجامعات المستدامة، محققةً مجموعًا بلغ 7912.5 نقطة.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لترسيخ مفهوم الاستدامة، وتطوير بيئة جامعية أكثر كفاءة ومسؤولية، إلى جانب تعزيز الممارسات المستدامة في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والإداري والبحثي.

ويعتمد تصنيف UI Green Metric في تقييم أداء الجامعات على سبعة معايير رئيسية، تشمل البنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة النفايات، وإدارة المياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة والرقمنة.

ويأتي هذا التقدم ثمرةً للعمل المؤسسي والتعاون والتكامل بين مختلف كليات الجامعة ودوائرها ومراكزها ووحداتها، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير مؤشرات الاستدامة، وتعزيز المبادرات البيئية والأكاديمية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويؤكد حصول الجامعة على المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الأردنية مكانتها المتقدمة في التصنيفات العالمية المتخصصة بالاستدامة، ويشكل دافعًا لمواصلة جهودها في هذا المجال، والعمل على تحقيق مراتب أكثر تقدمًا وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية خلال السنوات المقبلة.