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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالقذائف أطراف بلدة عابدين بريف درعا

  • 04 أكتوبر 2026
  • 14:17
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالقذائف أطراف بلدة عابدين بريف درعا

خبرني - أفادت مصادر أهلية في القنيطرة باستئناف الجيش الإسرائيلي عمله على طريق سوفا 53 من جهة قرية العشة في ريف المحافظة الجنوبي فيما تستمر مجموعات منه في تحركاتها الميدانية في المنطقة.

ويعد طريق سوفا 53 عقدة مواصلات تربط عددا من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي، وعادت قوات الجيش الإسرائيلي للعمل فيه بعد توقف، بالتزامن مع تحركات ميدانية إسرائيلية متكررة في محيط المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أهلية في درعا بقيام قوة من الجيش الإسرائيلي ظهر أمس السبت باستهداف أطراف بلدة عابدين بريف درعا بعدد من قذائف المدفعية في جنوب سوريا.

وقالت المصادر إن عددا من القذائف سقطت على أطراف البلدة، في الوقت الذي كانت فيه طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف المواطنين السوريين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته اليومية في مناطق مختلفة من الجنوب السوري، في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك التي وقعت عام 1974.

وتترافق هذه التوغلات مع انتهاكات عديدة، تتضمن إطلاق النار على المواطنين السوريين وترويعهم واعتقال عدد منهم، وتجريف الأراضي الزراعية، وإقامة السواتر الترابية والطرق الفرعية والالتفافية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والرعاة من الخروج بمواشيهم، ورش المبيدات السامة التي تؤثر سلبا في التربة الزراعية.

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