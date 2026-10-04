الجغبير رئيسا لغرفة صناعة عمان وسختيان نائبا

خبرني - اختار مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، في جلسته الأولى التي عقدها، الاحد، المهندس فتحي الجغبير رئيسا للغرفة، وديما سختيان نائبا له.

كما اختار المجلس احمد الخضري امينا للصندوق، والمهندس مجدي الهشلمون امينا للسر والمهندس رائد التكروري نائبا لأمين الصندوق، وسعد ياسين نائبا لأمين السر.

يذكر ان المجلس يضم في عضويته كذلك الدكتور اياد ابو حلتم، عاهد الرجبي والمهندس فواز الشكعة.

يذكر ان كتلة غرفة صناعة عمان التي يترأسها المهندس فتحي الجغبير كانت قد حصدت جميع مقاعد مجلس ادارة الغرفة، في الانتخابات التي جرت امس. السبت.