أنس الحلو يتوّج للمرّة الثالثة بطل ريد بُل كار بارك درِفت ويتأهل لتمثيل الأردن في الـنهائي العالمي

خبرني - وسط حضور جماهيري حاشد من عشاق رياضة المحركات في "هوفر أب" (HoverUp)، حلبة البحر الميت، انتزع السائق أنس الحلو لقب "ملك الدرِفت"، بعد فوزه مساء الجمعة بالنهائي الوطني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2026".

وبهذا الفوز، سيكون أنس ممثّل الأردن على الساحة الدولية في النهائيات العالمية للبطولة، والتي سيتم الإعلان عن موعدها ومكان إقامتها في وقت لاحق من هذا العام.

وشهد النهائي الوطني منافسة شرسة بين 20 من نخبة سائقي الدرِفت في الأردن، الذين خاضوا مواجهات محتدمة في واحدة من كبرى فعاليات رياضة السيارات في المملكة هذا العام. وتميّزت البطولة بصيغة تنافسية متطلّبة، وضعت دقة السائقين وقدرتهم على التحكم بسياراتهم ومهاراتهم في الدرِفت تحت اختبار حقيقي في صراعهم على اللقب الوطني.

وقدم أنس أداءً لافتًا خلف مقود سيارته BMW E46، مبهرًا الجماهير ولجنة التحكيم بأدائه الفني المتقن وثبات مستواه على مدى جولات البطولة. وضمت لجنة التحكيم الثلاثية كلاً من خبير رياضة المحركات يوسف باسيل، وأيمن نجار ممثلاً عن الأردنية لرياضة السيارات، وبطل الراليات اللبناني جان بيار نصرالله.

ومع اجتيازه الجولات الافتتاحية، شقّ أنس طريقه إلى المربع الذهبي والجولة الختامية، حيث حصد أعلى النقاط ليحسم المركز الأول، متفوقاً على صاحبَي المركزين الثاني والثالث رأفت هارون وياسر الحلو على التوالي.

ولم تقتصر فعاليات الحدث على حماسة منافسات الدرِفت في حلبة "هوفر أب" بالبحر الميت، إذ حظي الجمهور كذلك بأمسية ترفيهية مميزة بجولات استعراضية من قبل رياضي الراليات عبدو فغالي، ومن ثم اعتلت الفرقة الأردنية الغنيّة عن التعريف أوتوستراد خشبة المسرح لتقديم عرض موسيقي حيّ تضمن عددًا من أشهر أغنياتها، مختتمة الليلة الاستثنائية بأجواء مليئة بالطاقة والحيوية.

وأقيم النهائي الوطني الأردني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" بالشراكة مع أمنية إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، وقناة رؤيا، ونيسان – مجموعة بسطامي وصاحب، وكاسترول، والبنك الأهلي الأردني، وطلبات مارت، وكرسبي كريم، وراديو هلا، وراديو بلِس 104.3، وبدعم من الأردنية لرياضة السيارات.

لحظة تاريخية على الحلبة

وشكلت نسخة العام 2026 من "ريد بُل كار بارك درِفت" في الأردن محطة مفصلية للمرأة في عالم الدرِفت في المملكة، إذ أصبحت ميرا الترزي أول سائقة تشارك في النهائيات الوطنية للبطولة، لتدخل تاريخ هذا الحدث الرياضي بعد منافستها لأبرز السائقين المحليين خلف مقود سيارتها BMW E30.