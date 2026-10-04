وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش في حادث مأساوي.. ما سر لقبها «ابنة العاصي»؟

خبرني - خيّم الحزن على لبنان بعد وفاة الفنانة ندى دندش إثر حادث سير مروّع، لتنتهي بشكل مفاجئ مسيرة فنية كانت الراحلة تخطو خلالها أولى خطواتها نحو تثبيت حضورها في الساحة الغنائية.

وتداولت وسائل إعلام لبنانية نبأ رحيل دندش، التي عُرفت بلقب «ابنة العاصي»، بينما أعاد متابعوها تداول مقاطع من حفلاتها وظهورها التلفزيوني، وأعمالها الغنائية، في أعقاب انتشار خبر وفاتها.

من هي ندى دندش؟

كانت ندى دندش من الأصوات اللبنانية التي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى بناء تجربتها الخاصة في الغناء، مع اهتمام واضح بتقديم الأغاني الطربية والشعبية.

وحرصت الفنانة الراحلة على مشاركة موهبتها مع الجمهور من خلال الحفلات والإطلالات الإعلامية، لتبدأ بتكوين حضورها الفني تدريجياً، قبل أن يخطف خبر وفاتها المفاجئة الأنظار.

ظهور لافت على شاشة «إل بي سي»

برز اسم ندى دندش بصورة أكبر في مايو 2024، عندما حلت ضيفة على برنامج «المسرح» الذي قدمته الإعلامية كارلا حداد عبر شاشة «إل بي سي».

وخلال الحلقة، قدمت دندش أغنية «مشوار الحياة» للفنان الراحل نهاد طربيه، في ظهور أتاح للجمهور التعرف بشكل أكبر إلى صوتها، واهتماماتها الفنية.

لماذا لقبت بابنة العاصي؟

لقب «ابنة العاصي» الذي ارتبط باسم الفنانة اللبنانية ندى دندش يعود إلى مدينة الهرمل، التي تقع في منطقة البقاع اللبناني، ويجري فيها نهر «العاصي»، لذلك استُخدم اللقب للدلالة على انتمائها، ولطالما عبرت الراحلة عن اعتزازها بمكان نشأتها.

«بين الطرب والشعبي».. أحدث ظهور لها

واصلت ندى دندش ظهورها الإعلامي بعد ذلك، وكان من أحدث إطلالاتها ظهورها في يناير 2026 عبر برنامج «صباح اليوم» على قناة الجديد.

وتحدثت خلال اللقاء عن تجربتها في عالم الغناء، إلى جانب رؤيتها لهويتها الفنية التي كانت تسعى إلى ترسيخها، خاصة في المساحة التي تجمع بين الطرب والغناء الشعبي.

وجاء هذا الظهور قبل أشهر قليلة من رحيلها، ليصبح من آخر اللقاءات الإعلامية التي تحدثت خلالها عن مسيرتها وطموحاتها الفنية.

الحادث ينهي مسيرة فنية واعدة

أنهى حادث السير بشكل مفاجئ رحلة فنية كانت ندى دندش تعمل على تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وسط حالة من الحزن بين أهالي الهرمل، وكل من تابع ظهورها الفني.

وعقب انتشار خبر الوفاة، استعاد محبوها عدداً من إطلالاتها وأعمالها الغنائية، بينما تصدر اسمها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تداول نبأ رحيلها.