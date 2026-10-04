الكويت: سحب الجنسية من 415 شخصاً جديداً

خبرني - صدرت 6 مراسيم أميرية كويتية تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً.

وقضت 5 من تلك المراسيم بسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وبينما قضي المرسوم الأول بسبب الجنسية من 6 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية، قضى المرسوم الثاني بسحبها من 286 شخصاً وممن اكتسبها كذلك معهم بالتبعية.

وإذ قضى المرسوم الثالث بسحب الجنسية الكويتية من 14 شخصا، قضى المرسوم الرابع بسحبها من 25 شخصاً وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، كما قضى المرسوم الخامس بسحبها من 41 شخصا وممن اكتسبهم معهم بطريق التبعية، ونص المرسوم السادس والأخير على سحب الجنسية من 43 شخصاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.