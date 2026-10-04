إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي .. و66% قيد التنفيذ

خبرني - أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%.

وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%.

وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي.

وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا.

وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا.

وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذلك فرص العمل وكلفة المعيشة، قيّم 8% من النواب الأداء بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، و29% متوسطا، مقابل 63% منخفضا أو منخفضا جدا.

أما استطلاع الأحزاب السياسية، الذي شارك فيه معظم الأحزاب، فأظهر أن 23% منها قيّمت أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، و46% متوسطا، و31% منخفضا.

وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، اعتبرت 16% من الأحزاب الأداء مرتفعا جدا أو مرتفعا، و38% متوسطا، و46% منخفضا أو منخفضا جدا.

وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، بما فيها فرص العمل وكلفة المعيشة، قيّمت 4% من الأحزاب الأداء بأنه مرتفع جدا، و15% متوسطا، و81% منخفضا أو منخفضا جدا.

وأظهرت نتائج استطلاع النواب والأحزاب تفاوتا في تقييم أداء الحكومة، فيما ركز تقييم راصد التنفيذي على نسب إنجاز المشاريع المقررة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي.