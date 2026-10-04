استطلاع رأي: 69.6% من الأردنيين راضون عن الخدمات الطبية

استطلاع رأي: 67.8% من الأردنيين يتمتعون بتأمين صحي

استطلاع رأي: 86.8% من المؤمنين صحيا راضون عن جودة الخدمات الطبية

استطلاع رأي: 75% من المؤمنين صحيا راضون عن توفر الأدوية

استطلاع رأي: 73.1% معدل الرضا عن الخدمات لدى المؤمنين عسكريا

استطلاع رأي: الطفيلة تسجل أعلى نسبة انتشار للتأمين الصحي بـ87%

استطلاع رأي: مأدبا تسجل أعلى معدلات الرضا العام عن الخدمات الطبية

استطلاع رأي: التأمين الحكومي يستحوذ على الحصة الكبرى بين المؤمنين صحيا

خبرني - أظهر استطلاع رأي نفذه مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية، أن 69.6% من الأردنيين راضون عن الخدمات الطبية، فيما يتمتع 67.8% منهم بتأمين صحي، وسط تسجيل مستويات رضا مرتفعة في عدد من جوانب الرعاية الصحية، أبرزها احترام خصوصية المريض ووضوح شرح الطبيب للحالة والعلاج.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي نفذ خلال الفترة ما بين 25 تموز و6 أيلول. على عينة وطنية ممثلة بلغ حجمها النهائي 5,462 مستجيبا ومستجيبة من جميع محافظات المملكة، أن 67.8% من الأردنيين لديهم تأمين صحي.

ومن بين المؤمنين صحيا، أفاد 57.3% بأن لديهم تأمينا صحيا حكوميا، مقارنة بـ34.9% لديهم تأمين صحي عسكري، و7.1% لديهم تأمين صحي خاص، و2% لديهم تأمين صحي جامعي.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت الطفيلة أعلى نسبة من المستجيبين الذين لديهم تأمين صحي، بواقع 87%، في حين سجلت العاصمة أدنى نسبة بواقع 57.7%.

وبشكل أكثر تفصيلا، سجلت البلقاء أعلى نسبة ممن لديهم تأمين صحي حكومي مقارنة بباقي محافظات المملكة، بواقع 49.5%، فيما سجلت عجلون أدنى نسبة بواقع 34.5%.

وفي المقابل، سجلت عجلون أعلى نسبة ممن لديهم تأمين صحي ضمن الخدمات الطبية الملكية، بواقع 47.8%، فيما سجلت العاصمة أدنى نسبة بواقع 12.7%.

أما "التأمين الصحي الخاص"، فسجلت إربد أعلى نسبة بواقع 2.2%، مقابل 0.3% فقط في المفرق، وهي النسبة الأدنى بين المحافظات.

وعند قياس مدى رضا الأردنيين عن مختلف جوانب خدمات الرعاية الصحية، أظهرت النتائج أن 46.7% ممن لديهم تأمين صحي راضون تماما عن تكلفة الحصول على الخدمات الطبية، فيما قال 45.2% إنهم راضون إلى حد ما.

وأفاد ما مجموعه 87% من الأردنيين المؤمنين صحيا بأنهم راضون عن احترام خصوصية المريض، منهم 42.1% راضون تماما و44.9% راضون إلى حد ما.

وجاء بعد ذلك وضوح شرح الطبيب للحالة والعلاج، إذ بلغت نسبة الراضين عنه 86.8%، منهم 38.7% راضون تماما و48.1% راضون إلى حد ما.

وفيما يتعلق بتعامل الكادر الطبي، أفاد 36.3% بأنهم راضون تماما، مقابل 51.5% راضين إلى حد ما، و12.1% غير راضين إلى حد ما أو غير راضين على الإطلاق.

وجاءت مستويات الرضا متقاربة فيما يتعلق بتوفر الأطباء؛ إذ أشار 36.3% من الأردنيين الذين لديهم تأمين صحي إلى أنهم راضون تماما عن هذا الجانب، إلى جانب 47.4% راضين إلى حد ما، مقابل 16.3% غير راضين.

أما جودة الخدمات الطبية التي يحصل عليها الأردنيون ممن لديهم تأمين صحي، فأظهرت النتائج مستويات رضا مرتفعة أيضا؛ إذ أشار 35.7% إلى أنهم راضون تماما، و51.1% إلى أنهم راضون إلى حد ما، مقابل 13.2% غير راضين إلى حد ما أو غير راضين على الإطلاق.

وانخفض مستوى الرضا العام نسبيا عند الحديث عن توفر الأدوية؛ إذ قال 30.6% إنهم راضون تماما عن هذا الجانب، و44.4% إنهم راضون إلى حد ما، فيما أفاد 25% بأنهم غير راضين إلى حد ما أو غير راضين على الإطلاق.

وفيما يتعلق بسهولة الحصول على الخدمات الطبية، أشار 26.5% إلى أنهم راضون تماما، إلى جانب 52.6% راضين إلى حد ما، مقابل 20.9% غير راضين إلى حد ما أو غير راضين على الإطلاق.

كما أفاد ما مجموعه 69.5% بأنهم راضون عن مدة الانتظار للحصول على الخدمة، منهم 22.7% راضون تماما و46.8% راضون إلى حد ما، مقابل 30.6% غير راضين إلى حد ما أو غير راضين على الإطلاق.

وسجل توفر المواعيد أدنى مستوى للرضا مقارنة بباقي جوانب الخدمة؛ إذ قال 22.1% إنهم راضون تماما، و43.1% إنهم راضون إلى حد ما، بينما أفاد 20% بأنهم غير راضين إلى حد ما، و14.8% بأنهم غير راضين على الإطلاق.

وعند احتساب معدل الرضا العام عن مختلف جوانب الخدمات الطبية وفقا لنوع التأمين الصحي، أظهرت النتائج أن معدل الرضا لدى الأردنيين ممن لديهم تأمين صحي خاص بلغ 79%، مسجلا أعلى مستوى في بند "احترام خصوصية المريض"، وأدنى مستوى عند السؤال عن "مدة الانتظار للحصول على الخدمة".

وبلغ معدل الرضا العام لدى من لديهم تأمين صحي عسكري 73.1%، حيث سجلت أعلى نسبة رضا فيما يتعلق بـ"تكلفة الحصول على الخدمات الطبية"، بينما سجلت أدنى نسبة فيما يتعلق بتوفر المواعيد.

كما بلغ معدل الرضا العام عن مختلف جوانب تقديم الخدمات الطبية 71.5% لدى الأردنيين ممن لديهم تأمين صحي جامعي، حيث سجل "وضوح شرح الطبيب للحالة والعلاج" أعلى مستوى للرضا، في حين سجل "توفر المواعيد" أدنى مستوى.

وظهر النمط ذاته لدى المنتفعين من التأمين الصحي الحكومي، إذ كان "توفر المواعيد" الجانب الأقل من حيث مستوى الرضا.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت مأدبا أعلى معدلات الرضا العام، فيما سجلت الكرك أدنى معدل. وبشكل أكثر تفصيلا، سُجل أدنى مستوى للرضا على الإطلاق في الزرقاء، وتحديدا فيما يتعلق بتوفر المواعيد.

وأظهرت النتائج كذلك انخفاض مستويات الرضا لدى الإناث من الفئة العمرية 18–34 عاما في محافظات إقليم الشمال ممن لديهن تأمين صحي خاص، وتحديدا فيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية، ومدة الانتظار للحصول على الخدمة، وتوفر المواعيد، وسهولة الحصول على الخدمات الطبية.

وفي محافظات إقليم الوسط، سجلت أدنى مستويات الرضا فيما يتعلق بمدة الانتظار للحصول على الخدمة وتوفر المواعيد، وتحديدا لدى الذكور البالغين من العمر 50 عاما فما فوق ممن لديهم تأمين صحي جامعي.

أما في محافظات إقليم الجنوب، فسجلت أدنى مستويات الرضا فيما يتعلق بتوفر المواعيد، ومدة الانتظار للحصول على الخدمة، وسهولة الحصول على الخدمات الطبية.

وبرز انخفاض الرضا بصورة خاصة لدى الذكور من الفئة العمرية 18–34 عاما ممن لديهم تأمين صحي حكومي، وكذلك لدى الإناث من الفئة العمرية 35–49 عاما، والإناث البالغات من العمر 50 عاما فما فوق ممن لديهن تأمين صحي حكومي.