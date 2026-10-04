مذكرة توقيف وجاهية بحق إبن عم بشار الأسد

خبرني - نقل موقع MTV اللبناني، أنّ القضاء العسكري اللبناني حقّق مع سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.

وأشار الموقع إلى أنّ "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان ادعى على سليمان الأسد وعلي زعيتر ابن تاجر المخدرات نوح زعيتر بجرائم الاتجار بالأسلحة وتعاطي المخدرات".

وأكّد أنّ "القضاء العسكري حقّق مع سليمان الأسد وعلي زعيتر في ملف الاتجار بالأسلحة وحوّل ملف تعاطي المخدرات إلى مكتب المخدرات، كما ضبطت مخابرات الجيش اللبناني مع الموقوفين كميّةً كبيرةً من الأسلحة".