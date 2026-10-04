ملحم زين يتحدث عن أبنائه وطفولته.. ويكشف كواليس الصلح مع أصالة

خبرني - تحدث الفنان اللبناني ملحم زين، لأول مرة عن عدد من المواقف الشخصية والفنية التي شكلت محطات مهمة في حياته وذكريات طفولته، إلى جانب موقفه من إحياء حفل غنائي في سوريا، بعد عودة أصالة بعد غياب دام 15 عامًا.

وتحدث ملحم زين خلال ظهوره في برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، عن علاقته بأبنائه، موضحًا أن نجله علي ورث عنه الخجل، بينما يتمتع حسين بالشقاوة والشجاعة، في حين تشبهه ابنتاه فاطمة وزينب في حركاته وضحكاته، لدرجة أن من يراهما يستطيع معرفة أنهما ابنتاه من دون أن تتحدثا.

واستعاد الفنان اللبناني ذكريات طفولته، مشيرًا إلى أنه كان الابن المدلل لوالديه باعتباره أكبر أشقائه، رغم ما اتسمت به تلك المرحلة من شقاوة ومواقف مشاغبة.

وأوضح أن علاقته بوالده تغيرت مع تقدمه في العمر، حيث أصبح أقرب أصدقائه، لكنه كان يفشي أسراره في بعض الأحيان.

وروى موقفًا من طفولته، عندما أخبر والده بأنه ذاهب إلى منزل صديقه المقرب للمذاكرة، بينما كان هدفه الحقيقي قضاء الوقت في اللهو، إلا أن والده فاجأه بالذهاب إلى منزل صديقه، وضبطه أثناء اللعب، قبل أن يعاقبه بالضرب.

وأضاف أن والدته كانت تحتفظ بسجل لمرات ضربها له، في إشارة إلى المواقف التي تعرض لها خلال طفولته.

سر تعلقه بكاظم الساهر

وتحدث ملحم زين عن حبه للفنان العراقي كاظم الساهر، مؤكدًا أن تعلقه به لا يرتبط بأصوله العراقية، وإنما بإعجابه الكبير بشخصيته وفنه، مؤكدًا على أن الجلوس مع القيصر والتعلم منه يجعلان محبته أمرًا طبيعيًا، مشيدًا بما يمتلكه من صفات تجعله قريبًا من محبيه.

سوبر ستار "الانطلاقة"

واعتبر الفنان اللبناني أن مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب "سوبر ستار" كانت نقطة الانطلاق التي قادته إلى تحقيق حلمه الفني والوصول إلى المكانة التي يتمتع بها اليوم.

واستعاد ذكرياته مع البرنامج، متطرقًا إلى واقعة تكسير الاستوديو عند مغادرته المنافسة، في واحدة من المحطات التي لا تزال حاضرة في ذاكرته منذ بداياته.

وعن حفلاته في سوريا، أوضح ملحم زين أن آخر حفل أحياه هناك كان عام 2023، مؤكدًا استعداده للعودة وإحياء حفل جديد إذا سمحت الظروف بذلك.

الخلاف مع أصالة

كما تحدث عن عودة الفنانة أصالة إلى إحياء حفل غنائي في سوريا بعد غياب استمر نحو 15 عامًا، مشيرًا إلى أن الخلافات القديمة التي نشبت بينهما عام 2012، انتهت لاحقًا، وأنهما التقيا مرتين بعد ذلك.

وأبدى ملحم زين إعجابه بألبوم أصالة السوري الأخير، واصفًا إياه بأنه من أفضل ألبوماتها الغنائية من وجهة نظره، في إشارة إلى انتهاء الخلافات السابقة بينهما وتجاوز مرحلة التوتر في العلاقة.

يذكر أن خلاف ملحم زين وأصالة، بدأ عام 2012 عقب إعلان أصالة عدم رغبتها بالغناء في لبنان بسبب شكوكها في أوضاعه الأمنية آنذاك، الأمر الذي استفز ملحم زين ودفعه للتصدي لتصريحاتها دفاعاً عن بلده.