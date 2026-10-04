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تكريم غطّاسين عثروا على قدم مبتورة وأسهموا في إنجاح إعادة زراعتها

  • 04 أكتوبر 2026
  • 13:16
تكريم غطّاسين عثروا على قدم مبتورة وأسهموا في إنجاح إعادة زراعتها

خبرني - كرّم مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، في مكتبه الأحد، ثلاثة غطاسين من مرتبات مديرية دفاع مدني العقبة، تقديراً لجهودهم الاستثنائية التي أسهمت في إنجاح عملية إعادة زراعة قدم مبتورة لمصاب من الجنسية المصرية إثر حادث بحري في خليج العقبة.

وشمل التكريم كلًا من الملازم الغطاس خالد الغبابشة، والعريف الغطاس صهيب المحافظة، والشرطي الغطاس إيهاب الزغول، والذين تمكنوا من فور تلقي بلاغ الحادث من الغطس والعثور على القدم المبتورة وانتشالها خلال وقت قياسي بعد عملية بحث دقيقة في مياه خليج العقبة، ما عزّز فرص نجاح التدخل الطبي وإعادة زراعتها.

وأكّد اللواء المعايطة أن ما أظهره الغطّاسون من سرعة استجابة ومهنية عالية يُجسّد مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها كوادر الدفاع المدني، ويعكس الرسالة الإنسانية التي تضطلع بها مديرية الأمن العام في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة الإنسان.

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