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الدكتور مبارك من عمان العربية يشارك في ورشة بناء القدرات الثانية لمكافحة المخدرات

  • 04 أكتوبر 2026
  • 13:10
الدكتور مبارك من عمان العربية يشارك في ورشة بناء القدرات الثانية لمكافحة المخدرات

خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضور كوادرها الأكاديمية في الفعاليات العلمية والمجتمعية المتخصصة، ودعم مشاركتهم في المبادرات التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الممارسات الصحية والمجتمعية، شارك الدكتور إبراهيم مبارك عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة في أعمال الورشة التي حملت عنوان: "بناء القدرات الثانية لمكافحة المخدرات"، وذلك بتنظيم من الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات.

 

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة في مجال مكافحة الإدمان والمخدرات والمواد المخدرة، شملت التعريف بمخاطر الإدمان وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، والتعرف إلى أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب استعراض أساليب الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وسبل الحد من انتشارها، كما ركزت الورشة على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والصحية والمجتمعية في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى الوقاية من الإدمان والتعامل مع آثاره، مما يسهم في حماية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم وسلامتهم.

 

وتأتي مشاركة الدكتور مبارك في الورشة تأكيداً على حرص كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية لتعزيز انخراط كوادرها الأكاديمية في الفعاليات والورش المتخصصة ذات الصلة بالمجالات الصحية والمجتمعية، مما يسهم في تطوير المعارف والخبرات، وتبادل الخبرات والممارسات ذات العلاقة، وتعزيز إسهامات الكلية في خدمة المجتمع.

 

الدكتور مبارك من عمان العربية يشارك في ورشة بناء القدرات الثانية لمكافحة المخدرات
الدكتور مبارك من عمان العربية يشارك في ورشة بناء القدرات الثانية لمكافحة المخدرات

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