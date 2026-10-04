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وداعية الأسطورة ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين القادمة أمام منتخب بنين

  • 04 أكتوبر 2026
  • 13:09
وداعية الأسطورة ميسي موعد مباراة الأرجنتين القادمة أمام منتخب بنين

خبرني - يستعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لخوض آخر لقاء له في مسيرته الدولية عقب إعلانه الاعتزال الدولي قبل أسابيع لينهي بذلك مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب.

وفاز منتخب الأرجنتين على حساب نظيره بوركينا فاسو وديا في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأحد بسبعة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تألقا كبيرا من جانب فرانكو ماستنانتيو لاعب فيورينتينا الإيطالي.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب دوليا في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 31 أغسطس الماضي.

وحقق ميسي لقبي بطولة كوبا أمريكا ولقب لكأس العالم 2022 وكأس فيناليسيما 2022 وكأس العالم للشباب 2005 وميدالية ذهبية في أولمبياد بيكين 2008.

ومن المقرر أن تكون مباراة ميسي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة لتتختم مسيرة أحد أساطير لعبة كرة القدم على مر تاريخها.

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