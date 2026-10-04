كلية تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية تشارك في قمة الأعمال الرقمية الأردنية (الرؤيا-8) لعام 2026

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل بين البيئة الأكاديمية والقطاعات الرقمية والتكنولوجية، وإتاحة الفرص أمام طلبتها للاطلاع على أحدث التطورات والممارسات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، شاركت الجامعة في فعاليات قمة الأعمال الرقمية الأردنية (الرؤيا-8) 2026، التي عقدت في فندق الريجنسي في العاصمة عمان، والتي شكلت منصة للتواصل وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات المرتبطة بالتحول الرقمي والأعمال والتكنولوجيا، وذلك برعاية رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، وبشراكة استراتيجية وتنظيم من مؤسسة الجبال الأردنية، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الرقمي والتكنولوجي.

ومثل جامعة عمان العربية في أعمال القمة الدكتور بلال خاطر عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، والذي كان أحد المتحدثين في فعالياتها، إلى جانب (3) من طلبة قسم الأمن السيبراني، وهم: حنين ياغي، وفارس جبريل، والزهراء سعدالدين، حيث جمعت هذه المشاركة بين التمثيل الأكاديمي للجامعة وإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع المباشر على موضوعات القمة والتفاعل مع المختصين والخبرات المشاركة، بما يعزز الجانب التطبيقي لمعارفهم الأكاديمية ويربطها بالممارسات المهنية في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وناقشت القمة (4) محاور رئيسية تناولت أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن، حيث تناول المحور الأول التحول الرقمي الحكومي والبيئة التشريعية من خلال بحث رقمنة الخدمات الحكومية، والتشريعات الناظمة للأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب الهوية الرقمية وبوابات الدفع الوطنية، وشارك الدكتور بلال خاطر في جلسات هذا المحور كأحد المتحدثين، حيث تناول موضوعات الأمن السيبراني والتحول الرقمي الحكومي والبيئة التشريعية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أهمية تكامل هذه المجالات في تعزيز أمن الأعمال والخدمات الرقمية، وحماية الهوية الرقمية وخصوصية البيانات، ودعم بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية، وركّز المحور الثاني على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة والأمن السيبراني، مع بحث مجالات تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وسلاسل الإمداد الرقمية، أما المحور الثالث فتناول منظومة الريادة والاستثمار الرقمي، من خلال بحث فرص جذب رأس المال الجريء، ودور الحاضنات والمسرّعات والجامعات في دعم المشاريع الناشئة واحتضان الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو، في حين خُصص المحور الرابع لمناقشة المهارات الرقمية ومستقبل العمل، مع التركيز على سبل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الرقمي، وتنمية المهارات التقنية لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من فرص العمل عن بُعد والعمل الحر وتقديم الخدمات الرقمية للأسواق المحلية والدولية.

وبهذا الصدد أشاد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية بأهمية المشاركة في مثل هذه المحافل الوطنية، التي تسهم في تعزيز مكانة الكلية والجامعة، وتفتح أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية آفاقاً أوسع للتواصل مع القطاعين العام والخاص، وتتجلّى أهمية هذه المشاركات لطلبة الجامعة ولا سيما طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، بأنها توفّر لهم فرصاً يصعب تحقيقها داخل القاعات الدراسية وحدها، إذ تتيح لهم الاطلاع على أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، والتعرّف على متطلبات سوق العمل الرقمي من مصادرها المباشرة، كما تساعدهم على بناء علاقات مهنية مع الخبراء وصنّاع القرار وأصحاب الشركات، وعلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، مما يعزز ثقتهم وجاهزيتهم المهنية.

وتؤكد جامعة عمان العربية من خلال هذه المشاركة، التزامها بإعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي في الأردن والمنطقة، وحرصها على تشجيع طلبتها على الانخراط في الفعاليات الوطنية والدولية.