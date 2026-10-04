جامعة عمان العربية تسجل حضورها العالمي الأول في تصنيف التايمز 2027 ضمن أفضل 700 جامعة عالميًا وأفضل 35 جامعة عربياً

خبرني - سجلت جامعة عمان العربية حضورها العالمي الأول في تصنيف التايمز العالمي للجامعات Times Higher Education World University Rankings 2027، محققة المرتبة 651-700 عالميًا، والمرتبة 35 عربيًا، والخامسة على مستوى الجامعات الأردنية كافة، في إنجاز أكاديمي ومؤسسي يعكس مسيرة التطور المتواصل التي تشهدها الجامعة في التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار والتطوير المؤسسي.

ويجسد هذا الإنجاز سعي جامعة عمان العربية المستمر لبناء منظومة تعليمية تركز على جودة المخرجات وتأهيل الطلبة لمتطلبات سوق العمل من خلال تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية المختلفة، وتعزيز التعليم التطبيقي، وإكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية والرقمية والشخصية التي تعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل محليًا ودولياً، كما وتولي الجامعة أهمية محورية لكفاءة وجودة الكادر الأكاديمي والتعليمي، من خلال دعم التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية.

كما وتواصل الجامعة توسيع شراكاتها المحلية والدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، مما يتيح فرصًا أوسع للتدريب والتطبيق العملي وتبادل الخبرات والبحث والابتكار والمشاريع المشتركة، وربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز جودة البحث العلمي وتأثيره، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع التعاون البحثي محليًا ودوليًا، بما يسهم في تعزيز حضورها العلمي وإسهاماتها في معالجة القضايا والتحديات المختلفة.

وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان، بأن دخول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للمرة الأولى وتحقيقها ترتيباً متقدماً عالمياً، وعربياً، ومحلياً، يمثل إنجازًا مهمًا يعكس جهود الجامعة في تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية والإدارية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يشكل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو حضور أكثر رسوخًا في التصنيفات العالمية، كما وبيّن بأن هذا التقدم جاء ثمرة عمل مؤسسي قائم على تنفيذ خطط تطوير تستند إلى البيانات والمؤشرات العالمية تعزز التكامل بين كليات الجامعة وعماداتها ومراكزها ووحداتها، وترسيخاً لثقافة الجودة والتحسين المستمر.

وأشار الوديان إلى أن جامعة عمان العربية ستواصل تطوير برامجها الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع بالتوازي مع رفع كفاءة كوادرها الأكاديمية والإدارية، وتوسيع شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، والجامعات، والمؤسسات البحثية محليًا ودوليًا، وأضاف بأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تعزيز البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يدعم ويرسخ حضورها بين مؤسسات التعليم العالي في الأردن والمنطقة والعالم.

يُشار إلى أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2027 يستند إلى (17) مؤشراً للأداء موزعة على (5) محاور رئيسية هي: التدريس وبيئة التعلم، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي، والصناعة ونقل المعرفة، وتشمل هذه المحاور سمعة الجامعة الأكاديمية، وجودة وإنتاجية البحث العلمي وتأثيره والاستشهادات البحثية، ونسب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدوليين والتعاون البحثي الدولي، إلى جانب براءات الاختراع، بما يوفر تقييمًا شاملًا لأداء الجامعات في التعليم والبحث والابتكار والتعاون الدولي.