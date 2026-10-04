جامعة عمان العربية تشارك في قمة الاستثمار في البحث والابتكار الجامعي في ماليزيا

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، شاركت الجامعة في أعمال قمة الاستثمار في البحث والابتكار الجامعي التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، استجابةً لدعوة من السفارة الماليزية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبتنسيب من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، حيث مثّل الجامعة في القمة الدكتور محمد شهاب مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا، وبمشاركة نخبة من الجامعات والباحثين والمبتكرين وممثلي المؤسسات الاستثمارية والأكاديمية.

وهدفت القمة إلى تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي والاستثماري، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشاريع وتطبيقات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، إلى جانب توفير منصة تجمع الجامعات والباحثين والمبتكرين والمستثمرين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات البحثية والابتكارية على المستوى الدولي، كما أتاحت القمة فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار في البحث العلمي، ومناقشة آليات دعم الابتكارات القابلة للتطبيق، وتعزيز التواصل بين الباحثين والجهات المعنية بتمويل المشاريع وتطويرها، مما يسهم في بناء مسارات عملية لربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والمجتمعية.

وعقد الدكتور شهاب خلال مشاركته في أعمال القمة عددًا من اللقاءات مع ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الماليزية، تم خلالها بحث فرص التشبيك الأكاديمي والبحثي وإمكانية إبرام اتفاقيات وشراكات مشتركة، مما يسهم في تطوير العلاقات بين جامعة عمان العربية ونظيراتها الماليزية، وتعزيز تنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما التقى الدكتور شهاب على هامش الحفل الختامي للقمة وزير التعليم العالي الماليزي الدكتور زامبري عبد القادر، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتوسيع مجالات التعاون بين جامعة عمان العربية والجامعات الماليزية، بما يدعم توجه الجامعة نحو بناء شراكات دولية فاعلة، وتعزيز تعاونها في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود جامعة عمان العربية لتوسيع علاقاتها الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات والجامعات الدولية، وتعزيز فرص التعاون العلمي وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع توجهاتها في دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير الشراكات الدولية.