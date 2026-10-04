كابيتال بنك يحتفي باليوم الدولي للمسنين بتنظيم زيارة تطوعية وأنشطة ترفيهية لنزلاء دار الزهراء

خبرني - نظّم كابيتال بنك، بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن، زيارة تطوعية إلى دار الزهراء لرعاية كبار السن، شارك خلالها موظفو البنك في قضاء وقت مع 50 من المقيمين في الدار وتنظيم أنشطة ترفيهية وتفاعلية لهم، في إطار حرص البنك على تعزيز التواصل الإنساني ودعم مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت الزيارة تنظيم لعبة "البينغو" بمشاركة موظفي البنك وكبار السن، وسط أجواء تفاعلية أدخلت البهجة إلى نفوس المشاركين، وأتاحت لهم فرصة التواصل والمشاركة في نشاط جماعي يجمع بين الترفيه والتفاعل الاجتماعي.

وسلطت المبادرة الضوء على أهمية الأنشطة الترفيهية المشتركة والاهتمام الإنساني المباشر في دعم الرفاه النفسي والاجتماعي لكبار السن، وتعزيز شعورهم بالتقدير والاندماج، بما يؤكد ضرورة استمرار التواصل معهم وإشراكهم في الأنشطة المجتمعية التي تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والإنسانية.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "تجسد هذه الزيارة حرص كابيتال بنك على أن تكون مسؤوليته المجتمعية مشاركة إنسانية مباشرة تتجاوز الدعم المادي، فالتواصل مع كبار السن وتخصيص الوقت لهم يعززان شعورهم بالتقدير والاهتمام والرعاية. كما تعكس مشاركة موظفي البنك في هذه المبادرة قيم التعاطف والكرامة والمسؤولية الاجتماعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من ثقافتنا المؤسسية".

وأضافت بارطو أن كابيتال بنك يولي العمل التطوعي أهمية خاصة بوصفه إحدى وسائل تعزيز مشاركة الموظفين في خدمة المجتمع، وترجمة قيم البنك المؤسسية إلى ممارسات ملموسة تسهم في بناء روابط أكثر تماسكاً بين أفراده.

وتندرج الزيارة ضمن استراتيجية كابيتال بنك للمسؤولية المجتمعية والتزامه بمواصلة دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تترك أثرًا إيجابيًا، وتعزز حضور موظفيه ومشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع.