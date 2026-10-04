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الطفلة الأردنية كاتيا تختتم مسيرتها العلاجية في دبي (صور)

  • 04 أكتوبر 2026
  • 12:21
الطفلة الأردنية كاتيا تختتم مسيرتها العلاجية في دبي صور

خبرني - أعلنت والدة الطفلة كاتيا عن انتهاء رحلة علاجها في دبي، ونشرت عبر حسابها على «إنستغرام» صورًا توثق التجربة، ووصفتها بأنها تجربة لن تنسى الأسرة تفاصيلها ولا الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها خلالها.


وقدمت والدة كاتيا شكرها إلى الشيخ محمد بن راشد، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، و«دبي الصحية»، ومؤسسة الجليلة، ومستشفى الجليلة للأطفال، تقديرًا لما قدموه من دعم ورعاية لكاتيا وأسرتها.
وأشادت والدة كاتيا بلطف الأطباء والممرضين والمنسقين وموظفي الاستقبال وفرق الدعم، وبما أبدوه من تعاطف ومهنية طوال فترة العلاج.
وأشارت إلى أن الرعاية والتشجيع اللذين تلقتهما الأسرة سهّلا عليها رحلة العلاج الصعبة بدرجة كبيرة.
وأضافت: «شكرًا لكل من اعتنى بكاتيا ووقف إلى جانبنا طوال هذه الرحلة، ولكل كلمة طيبة وكل جهد بُذل من أجلها».
كما خصّت والدة كاتيا دولة الإمارات ودبي بتقدير خاص لحسن استقبالهما الأسرة ومنحها الأمل والدعم والرعاية.
واختتمت بالقول إن الأسرة ستظل ممتنة لكل من ساعد كاتيا على الوصول إلى العلاج، وإنها ستغادر وهي تحمل معها «كل الحب والتقدير».

الطفلة الأردنية كاتيا تختتم مسيرتها العلاجية في دبي (صور)
الطفلة الأردنية كاتيا تختتم مسيرتها العلاجية في دبي (صور)
الطفلة الأردنية كاتيا تختتم مسيرتها العلاجية في دبي (صور)

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