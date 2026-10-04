الدكتور معتز الشوابكة من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي)

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتطوير كفاءات كوادرها الأكاديمية وتعزيز ثقافة الجودة ، حصل الدكتور معتز الشوابكة عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية / قسم تكنولوجيا التصميم الداخلي والديكور في جامعة عمان العربية على شهادة "مقيّم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي"، وذلك بعد اجتيازه بنجاح البرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

ويأتي هذا الإنجاز انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية لإعداد كفاءات مؤهلة تسهم في تعزيز ممارسات التقييم وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، عبر تأهيل كوادر قادرة على تنفيذ عمليات التقييم المؤسسي والبرامجي وفق معايير علمية دقيقة ومتطلبات الاعتماد المحلية والدولية، كما يمثل حصول الدكتور الشوابكه على هذه الشهادة إضافة جديدة إلى خبراته المهنية والأكاديمية في مجال الجودة والاعتماد، حيث ركز البرنامج على إعداد وتأهيل مقيمي الجودة للعمل على المستويين المؤسسي والبرامجي، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقييم الأداء وفق معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.

وبهذا الصدد أوضح الدكتور معتز الشوابكة بأن البرنامج التدريبي أسهم في تعزيز معارف المشاركين بأدوات ومعايير تقييم الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وآليات تطبيقها بما يدعم جهود تحسين جودة التعليم ومخرجاته، وبيّن أن حصوله على الشهادة يمثل إضافة إلى مسيرته الأكاديمية والمهنية، ويعزز قدرته على المساهمة في مجالات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذه الخبرة تشكل إضافة نوعية للكلية التقنية في جامعة عمان العربية من خلال رفدها بكفاءة أكاديمية متخصصة، ودعم جهودها في تطبيق ممارسات الجودة والتحسين المستمر في البرامج والممارسات الأكاديمية.

ويشار إلى أن جامعة عمان العربية تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لديها، وتشجيعهم على المشاركة في البرامج المهنية والتخصصية التي تسهم في تنمية خبراتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ويعزز من كفاءة الأداء الأكاديمي والمؤسسي في الجامعة.