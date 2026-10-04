بعد أزمة مانشستر سيتي.. هل ينتقل هالاند إلى بايرن ميونخ؟

خبرني - كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يدرس التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويمر مانشستر سيتي بفترة سيئة للغاية على الرغم من بدايته القوية تحت قيادة إنزو ماريسكا واحتلاله قمة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك في صحيفة بيلد: "هذا غير صحيح بايرن ميونخ يركز على مفاوضات تجديد عقد مهاجمه هاري كين".

وأضاف: "تسير المحادثات بشكل جيد ويعتقد النادي أن الإنجليزي سيتخذ قراره بعد التوقف الدولي وفي حالة توقيعه عقد جديد لعامين وربما مع خيار التمديد لعام ثالث فإن كومباني سيضمن بالفعل لاعبًا مميزًا جداً في هذا المركز".

وأكمل: "لا ينبغي نسيان أن التعاقد مع لاعب مثل هالاند لا يقتصر على القيمة فقط ولكن يشمل الراتب أيضا من غير المعتاد أن يميل بايرن لدفع رواتب تعادل ما يتقاضه في مانشستر حيث يحصل على ما يقدر بـ35 مليون يورو".

واستأنف: "إنها تكلفة باهظة للغاية حتى قبل أن تحسب قيمة الانتقال حتى لو أصبحت متاحا في صفقة انتقال حر سيبقى النادي مطالبا بدفع مكافأة توقيع للاعب لذلك يكتفى بايرن حاليا بمراقبة الموقف".

واختتم: "رغم إعجابهم الشديد بإيرلينغ هالاند مثل كل الأندية الأوروبية إلا أنهم سعداء جدا بهاري كين لدرجة أنه لا يوجد متسع لضم هالاند سواء فنيا داخل الملعب أو من الناحية المالية بشأن سلم الرواتب".

الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع هارى كين بشأن تجديد عقده لمدة موسمين قادمين وبالتحديد حتى عام 2029.