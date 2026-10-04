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إزالة جسر مشاة عن شارع الاستقلال.. أين البديل لطلبة المدارس والموظفين؟

  • 04 أكتوبر 2026
  • 11:24
إزالة جسر مشاة عن شارع الاستقلال أين البديل لطلبة المدارس والموظفين

خبرني - أثارت إزالة أحد جسور المشاة على شارع الاستقلال، بهدف تنفيذ أعمال توسعة، تساؤلات بين المواطنين، خصوصا طلبة المدارس والموظفين الذين كانوا يعتمدون على الجسر لعبور الشارع بأمان.

وقال مواطنون لـ"خبرني" إن إزالة الجسر تمت دون وضوح بشأن وجود وسيلة بديلة لعبور الشارع، مطالبين الجهات المعنية بتوفير حل مؤقت، كإشارة مرور، إلى حين انتهاء أعمال التوسعة وإيجاد معبر آمن للمشاة.

وأضافوا أن طلبة المدارس والموظفين من أكثر الفئات تأثرا بإزالة الجسر، مشيرين إلى أن بعض المشرفين على أعمال الإزالة أبلغوهم، بحسب قولهم، بعدم وجود خطة بديلة حاليا، ودعوهم إلى التعاون من خلال إيصال أبنائهم بالسيارات.

وأوضح المواطنون أنهم اقترحوا تركيب إشارة مرور مؤقتة لتنظيم عبور المشاة، إلا أنهم تلقوا ردا بأن هذا الإجراء من اختصاص إدارة السير وليس الجهة المشرفة على إزالة الجسر.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لتأمين عبور المشاة، ولا سيما طلبة المدارس والعاملين في المنطقة، خلال فترة تنفيذ أعمال التوسعة.

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