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فقدان البصر في عين واحدة.. عرض قد ينذر بالتصلب المتعدد

  • 04 أكتوبر 2026
  • 10:59
فقدان البصر في عين واحدة عرض قد ينذر بالتصلب المتعدد

خبرني - يشير طبيب الأعصاب الدكتور أرتيوم باريشيف إلى أن فقدان البصر في إحدى العينين قد يكون من العلامات المبكرة للإصابة بالتصلب المتعدد.
ويقول: "قد يكون فقدان البصر في إحدى العينين من الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد، إذ تصبح الصور ضبابية، وتبدو الألوان باهتة، وقد تظهر أحيانا بقعة داكنة أو يفقد الشخص جزءا من مجال الرؤية. ومن الأعراض المميزة أيضا الشعور بألم خلف العين يزداد مع حركتها".

ووفقا له، تستدعي الاضطرابات الحسية غير المعتادة الانتباه كذلك، ومنها الخدر المطول، والتنميل، والشعور بالوخز، والحرقة أو الشد في الذراع أو الساق أو في أحد جانبي الجسم.

ومن الأعراض الأخرى ضعف غير مبرر في الذراع أو الساق، ما قد يجعل حمل الأشياء أو الضغط على الأزرار أو صعود السلالم أو المشي لمسافة معتادة أكثر صعوبة.

ويقول: "يجب الانتباه إلى أي عرض عصبي جديد يستمر لأكثر من يوم، ويتفاقم تدريجيا أو يختفي جزئيا ثم يعود للظهور بعد فترة. ومع ذلك، فإن هذا النمط لا يؤكد التشخيص، إذ إن الطبيب وحده يستطيع تحديد سبب هذه التغيرات".

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