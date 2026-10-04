مضادات حيوية شائعة قد تؤثر في نظم القلب

خبرني - يشير طبيب القلب الدكتور دينيس سوكولوف إلى أن بعض المضادات الحيوية من فئة الماكروليدات، مثل أزيثروميسين وكلاريثروميسين، قد تؤثر في النشاط الكهربائي للقلب.

ويقول: "لنتصور ما قد يحدث لمريض يعاني بالفعل من اضطراب في نظم القلب، ثم يبدأ في تناول ما تبقى لديه من أزيثروميسين أو كلاريثروميسين. فبعض المضادات الحيوية قد تؤثر في النشاط الكهربائي للقلب، لذلك من المهم جدا التأكد من توافقها مع الأدوية الأخرى، وعدم تناول المضادات الحيوية من دون استشارة الطبيب".

ووفقا له، قد تؤدي هذه الأدوية إلى تثبيط قنوات البوتاسيوم في خلايا القلب، ما يؤثر في عملية إعادة الاستقطاب ويطيل فترة QT في تخطيط كهربية القلب. وتمثل فترة QT المدة الزمنية بين بداية موجة Q ونهاية موجة T، وتعكس زمن إزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب الكهربائي في بطينات القلب. وقد يؤدي إطالة هذه الفترة إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب.

ويقول: "يزداد خطر الإصابة بمشكلات قلبية إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى بالتزامن مع المضاد الحيوي، قد تؤثر هي أيضا في نظم القلب، مثل بعض مضادات اضطراب النظم ومضادات الاكتئاب. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعزز بعضها تأثير بعض".