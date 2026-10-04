قرقاش: الإمارات متمسكة بالحل السلمي لقضية الجزر الثلاث

خبرني -أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن الإمارات "تتمسك بالحل السلمي للنزاع حول جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

ورفض قرقاش انتقادات المسؤول الإيراني علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن الجزر.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "نهجنا واضح وثابت: حل النزاع سلميا عبر المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مضيفا: "سنواصل المطالبة بحقوقنا المشروعة، بثبات ومسؤولية، وصولا إلى حل سلمي وفق القانون الدولي".

وكانت الإمارات قد طالبت، خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتسوية قضية الجزر الثلاث سلميا، بينما جدد مسؤولون إيرانيون تمسكهم بأن الجزر "إيرانية وستبقى إيرانية"، ووصفوا السيادة عليها بأنها "غير قابلة للتفاوض".

وتسيطر إيران على الجزر الثلاث منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، وتعتبرها الإمارات أراضي تابعة لها، في حين تؤكد إيران أنها جزر إيرانية "أبدية"، في نزاع يتصاعد كلما اشتد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة.