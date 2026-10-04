الأردن ممثلة بالعلوم التطبيقية أولاً في الاولومبياد العربي للذكاء الاصطناعي وثانياً في مسابقة OmniCTF العالمية في رومانيا...

خبرني - حققت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إنجازا عالميا في مسابقة OmniCTF المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 700 فريق من مختلف دول العالم.

وتمكن فريقان من طلبة الكلية من التأهل إلى نهائيات المسابقة ضمن أفضل 12 فريقا عالميا، في جولات أقيمت في رومانيا وجمهورية مصر العربية، قبل أن يحصدا المركزين الأول والثاني عالميا ضمن فئة الفرق الدولية، ممثلين الأردن والجامعة.

وحقق فريق JordanShell المركز الأول عالميا، وضم الطلبة عمر جرادات، وعزمي الصرايرة، وأيهم بشتاوي.

فيما حصد فريق Amigos المركز الثاني عالميا، وضم الطلبة يوسف القضاة، وأسعد العلي، وحسين الدليمي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لتميز طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني، ونجاحهم في تمثيل الأردن والجامعة في واحدة من المسابقات العالمية المتخصصة.

وتبارك الجامعة للطلبة هذا الإنجاز المميز، الذي يعكس كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة عالميا ورفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.