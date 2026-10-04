عودة 11% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة للعمل خلال آب من أصل 114 منشأة

خبرني - ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين بنسبة 1.21% خلال شهر آب 2026 مقارنة بشهر تموز 2026، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 84.68 خلال شهر آب 2026 مقارنة بـ 83.67 خلال شهر تموز 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

وبحسب بيان صحفي صادر الأحد عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعاً نسبته 14.12% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوهت الإحصاءات إلى أن عودة 11% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة للعمل خلال شهر آب 2026 من أصل 114 منشأة ممثلة لعينة الرقم القياسي الصناعي في القطاع.

بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 6.24% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.60% خلال شهر آب 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آب 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.43% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.