الغذاء والدواء تطلق تجريبيا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي لـ35 خدمة إلكترونية، الأحد، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمهيدا لإطلاقها بصورتها النهائية.

وأكدت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات، أن الإطلاق التجريبي جاء ضمن إطار جهود المؤسسة لتطوير خدماتها والتحول نحو تقديم خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع العمليات، ويدعم بيئة الأعمال في القطاعات الغذائية والدوائية والطبية والنمو الاقتصادي من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة لمتلقي الخدمة.

وبينت المؤسسة أن الخدمات تتوزع بواقع 9 خدمات لمتلقي الخدمة في مديرية الغذاء، و8 خدمات لمديرية المناطق سيتم إطلاقها تجريبيًا في فرع مكتب عمّان، و14 خدمة لمديرية الدواء، وخدمتين لمديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومواد التجميل، إضافة إلى خدمتين عامتين.

وأوضحت أن مرحلة الإطلاق التجريبي تتيح لمتلقي الخدمة استخدام الخدمات والاستفادة منها، والمساهمة من خلال تجربتهم العملية في اختبارها ورصد الملاحظات حولها، بما يساعد على تطويرها وتحسينها قبل إطلاقها بصورتها النهائية.

ودعت المؤسسة جميع متلقي الخدمة إلى المبادرة بإنشاء حساب إلكتروني للمنشأة عبر الرابط التالي: https://jfdaservices.jfda.jo/register أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code). وفيما يخص خدمات مديرية الغذاء يتعين على جميع مستخدمي خدمات مديرية الغذاء إنشاء قيد للمنشأة الغذائية باستخدام خدمة «قيد منشأة غذائية» أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وأشارت إلى أن آلية تقديم الطلبات موضحة في دليل المستخدم (User Manual) المتوفر عبر الرابط ذاته، إضافة إلى توفر فيديوهات توضيحية لاستخدام الخدمات، لافتة إلى ضرورة دفع الرسوم المستحقة لكل خدمة حسب الأصول خلال 72 ساعة من تقديم الطلب، تجنبًا لإلغائه.

ودعت المؤسسة متلقي الخدمة إلى إرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم حول الخدمات التجريبية عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو التواصل مع مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات على الهاتف رقم: (0799035983)