خبرني - شارك فريق المتطوعين من موظفي بنك الإسكان ضمن برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، في فعاليات مهرجان الطفولة الذي نظّمه مركز زها الثقافي تحت رعاية صاحبة السمو الملكي آية بنت فيصل.

وتأتي مشاركة الفريق في إطار التزام البنك بدعمه المستمر للأنشطة والفعاليات المجتمعية، وحرصه على مد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية والثقافية الفاعلة في المملكة.

وتضمنت مشاركة متطوعي "إمكان الإسكان" التفاعل مع الأنشطة المتنوعة خلال المهرجان، والتي اشتملت على ورش عمل تفاعلية وفقرات ترفيهية هادفة؛ سعت إلى إحياء الألعاب الشعبية التقليدية، وتنمية المهارات الإبداعية والفكرية لدى الأطفال، إلى جانب تعزيز مشاركة الأسرة في الأنشطة التربوية والثقافية التي تكرس قيم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتعكس هذه المبادرة حرص بنك الإسكان وبرنامجه "إمكان الإسكان" على ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتفعيل دور العمل التطوعي المؤسسي في دعم المبادرات التي تسهم في إثراء بيئة الطفل وتنمية قدراته، بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع المحلي.

ويأتي تنظيم مهرجان الطفولة السابع عشر تأكيدًا على اهتمام مركز زها الثقافي بالطفولة واليافعين، وحرصه على توفير مساحات آمنة وشاملة تحتضن التنوع، وتعزز الإبداع والمشاركة، وتسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته. ويواصل المركز، بصفته مؤسسة وطنية ضمن المبادرات الملكية السامية، أداء دوره الريادي في احتضان المواهب وتنمية مهارات الأطفال واليافعين والشباب، من خلال أكثر من 350 برنامجًا في المجالات الثقافية والتعليمية والتقنية والرياضية والفنية، عبر 25 فرعًا في مختلف محافظات المملكة. كما يشكل المهرجان مساحة لترجمة رسالة المركز في تعزيز التعاون الثقافي والمجتمعي محليًا ودوليًا، بمشاركة السفارات والهيئات المختلفة، وتقديم برامج تفاعلية تتيح للأطفال فرصًا للتعلم والتفاعل واكتشاف قدراتهم.

