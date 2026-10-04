تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد مستخدمي تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد تجاوز (619) ألف مستخدم منذ إطلاقه منتصف الشهر الماضي، مبينةً أن هذا الإقبال الواسع يعكس الاهتمام الكبير بالخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة وسعيها المستمر إلى تسهيل وصول المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين إلى خدماتها وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي الأحد، أن النسخة الجديدة والمطوّرة من تطبيق الضمان الاجتماعي، والمتوفرة عبر متجري Google Play وApp Store باسم "الضمان الاجتماعي الأردني" أو "SSC Jordan"، توفر تجربة أكثر سهولة ووضوحاً للمستخدم، من خلال إتاحة الخدمات التي تتناسب مع الوضع التأميني للمستخدم واحتياجاته.

وبيّنت المؤسسة أنها تعمل على إتاحة آلية جديدة خلال الأسبوع الحالي ستُمكّن الأردنيين المغتربين ممن لا يحملون الهوية الرقمية من الدخول إلى تطبيق الضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل وصولهم إلى خدمات المؤسسة وتمكينهم من متابعة أوضاعهم التأمينية وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التطبيق الجديد يوفر أكثر من (30) خدمة للأفراد ما بين خدمات التقاعد والمتقاعدين وخدمات الانتساب الاختياري والشمول الحر وخدمات التعطل والأمومة وخدمة اشمل نفسك وغيرها من الخدمات، إضافة إلى توفير خدمة المعالجة الطبية الفورية لحادث العمل من قبل ضباط ارتباط المنشآت، كما يتميز التطبيق بخاصية التعرّف تلقائياً على الحالة التأمينية للمستخدم، ويعرض له الخدمات المرتبطة بوضعه التأميني، بما يسهّل عليه الوصول إلى الخدمة المطلوبة دون الحاجة إلى البحث بين الخدمات غير المرتبطة بحالته

وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في تطوير التطبيق وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة من خلاله بشكل مستمر، داعيةً جمهورها إلى تحميل التطبيق أو تحديث النسخة الموجودة لديهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلاله.