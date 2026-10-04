تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين

خبرني - أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في المملكة، يوم الأحد، تحذيرا مهما وشاملا للمواطنين من إعلانات "الربح السريع"، مؤكدة أنها حلم وهمي وفخ إحتيالي مبتكر يهدف لسرقة الأموال والبيانات الشخصية.

وأوضحت الوحدة في بيانها الرسمي أن الصفحات والحسابات التي تنـشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي تعد المواطنين بـ "الـثراء السريع" أو "ربح آلاف الدنانير من الـمنـزل خلال دقائق" مقابل استثمار مبلغ بسيط، ما هي إلا أساليب خادعة.

وشددت على أن وصول الإعلان للمستخدم كمادة ممولة لا يعني إطلاقا أنه موثوق أو مرخص قانونيا.

كما دعت الجميع إلى عدم إيداع أي مبالغ مالية في شركات التداول أو الاستثمار إلا بعد التأكد التام من تسجيلها لدى الهيئات الرسمية والمالية الحكومية المعتمدة، مع التأكيد الصارم على عدم تقديم بيانات البطاقات البنكية أو أرقام التأكيد السرية (OTP) لأي جهة كانت.