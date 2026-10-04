كيف تزيد استفادتك من أوميغا-3 دون زيادة الجرعة؟.. خطوة بسيطة قد تصنع الفارق

خبرني - تلعب أحماض أوميغا-3 الدهنية دوراً مهماً في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات في الجسم، وتوجد بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية مثل السلمون، كما تتوفر في شكل مكملات غذائية.

ورغم أهميتها الصحية، فإن الاستفادة منها لا تعتمد فقط على تناولها، بل على كيفية امتصاص الجسم لها، وهو ما يتأثر بنوع الوجبة المصاحبة لها والعناصر الغذائية الأخرى التي يتم تناولها معها، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



الدهون الغذائية.. مفتاح الامتصاص الأفضل

تشير بيانات غذائية إلى أن أوميغا-3 من الدهون القابلة للذوبان، ما يعني أنها تُمتص بشكل أفضل عند تناولها مع وجبات تحتوي على دهون صحية.

تناول المكمل مع أطعمة مثل الأفوكادو أو المكسرات أو زيت الزيتون يساعد على تحسين الامتصاص، بينما قد يقل الاستفادة منها إذا تم تناولها على معدة فارغة أو مع وجبات منخفضة الدهون.

كما تلعب عوامل أخرى دوراً في الامتصاص، مثل صحة الجهاز الهضمي، وشكل المكمل نفسه، وما إذا كان يتم تناوله مع مكملات أخرى.

فيتامين "د".. شريك محتمل في الفائدة

تشير دراسات إلى أن فيتامين D وأحماض أوميغا-3 غالباً ما يتواجدان معاً في الأسماك الدهنية، كما أن كليهما يرتبط بدعم المناعة وصحة القلب وتقليل الالتهابات.

وتقترح بعض الأبحاث أن أوميغا-3 قد تساهم في تحسين تفعيل فيتامين D داخل الجسم، ما يعزز دوره في تنظيم المناعة والصحة العامة.

ولهذا السبب، تتوفر بعض المكملات التي تجمع بين العنصرين، ويُفضل تناولها مع وجبة تحتوي على دهون صحية لتعزيز الامتصاص.

فيتامين "E".. حماية من الأكسدة واستقرار أفضل

يلعب فيتامين E دوراً مضاداً للأكسدة، حيث يساعد في حماية أحماض أوميغا-3 من التلف الناتج عن الأكسدة، ما يحافظ على فعاليتها داخل الجسم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الجمع بين أوميغا-3 وفيتامين E قد يرتبط بتحسنات طفيفة في الذاكرة لدى كبار السن، خاصة عند استخدامهما ضمن تركيبات غذائية مدروسة.

لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في فيتامين E، إذ إن الجرعات العالية قد تزيد من خطر النزيف، ما يستدعي الالتزام بالجرعات الموصى بها.

كيفية تعظيم استفادة الجسم من أوميغا-3

لتحقيق أفضل استفادة من مكملات أوميغا-3، ينصح الخبراء بتناولها مع وجبات تحتوي على الدهون الصحية، وتقسيم الجرعات عند الحاجة لتقليل أي آثار جانبية هضمية.

كما يُنصح بالانتباه إلى جودة المنتج وقراءة الملصق الغذائي للتأكد من عدم وجود إضافات غير ضرورية أو جرعات غير واضحة.

تحذيرات مهمة قبل الاستخدام

رغم أن أوميغا-3 تُعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن استخدامها مع مكملات أخرى أو أدوية معينة، مثل مميعات الدم، قد يتطلب حذراً خاصاً.

كما يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالمكملات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام، لضمان تجنب أي تداخلات دوائية غير مرغوبة.

ويؤكد الخبراء أن الفائدة الحقيقية لأوميغا-3 لا تعتمد فقط على تناولها، بل على طريقة استخدامها ضمن نظام غذائي متوازن يراعي الامتصاص والتكامل الغذائي.