بعد هجوم واسع.. فنانة مصرية توضح حقيقة زفاف الرجال الثلاثة

خبرني - ردت الفنانة المصرية أميرة أديب على الصور والفيديوهات المتداولة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلا بعدما اعتقد البعض أنها توثق حفل زفاف 3 رجال من أصدقائها.

وأوضحت أميرة أديب في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاحتفالية لم تكن حفل زفاف، وإنما جاءت للاحتفاء بالصداقة بين أصدقائها الثلاثة، الذين تجمعهم علاقة ودية تمتد لنحو 15 عاما.

وقالت إنها ناقشت مع اصدقائها فكرة أن الاحتفال بالزواج يرتبط بالعلاقات الرومانسية، بينما يمكن أيضا الاحتفاء بعلاقات أخرى مهمة في حياة الأشخاص، مثل الصداقة التي تستمر لسنوات طويلة.

وأضافت أن الفكرة جاءت من رغبتهم في إقامة احتفالات تشبه حفلات الزفاف، لكن للاحتفاء بالصداقات والعلاقات الإنسانية المهمة، موضحة أن أصدقاءها الثلاثة يعرفون بعضهم منذ 15 عاما.

وأكدت أن أصدقاءها الثلاثة رجال و"كلهم مرتبطون"، مشددة على أن الاحتفالية كانت مخصصة للاحتفاء بصداقتهم وتوثيقها، وليست حفل زفاف كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت منشورات بمنصات التواصل قد أشارت إلى أن أميرة ظهرت في الفيديو وهي تؤدي دور "المأذون" خلال مراسم رمزية لعقد قران بين رجلين، الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة من بعض المتابعين، الذين اعتبروا المشهد مخالفا للقيم الدينية والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع العربي.

وأميرة أديب هي ممثلة مصرية شابة من عائلة فنية وإعلامية معروفة، بدأت مشوارها في التمثيل خلال السنوات الأخيرة، فوالدها هو المخرج عادل أديب والدتها الفنانة منال سلامة، بينما جدها لأبيها الكاتب والسيناريست عبد الحي أديب، وخالها الفنان المعروف شريف سلامة.

وكان آخر ظهور فني لها من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "عايشة الدور" إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025.