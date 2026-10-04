عدد نزلاء السجون في فرنسا يتجاوز الـ 90 ألفا ويفوق الطاقة الاستيعابية

خبرني - تجاوز عدد نزلاء السجون في فرنسا حاجز الـ90 ألف سجين للمرة الأولى، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، وفق أحدث إحصاءات وزارة العدل الفرنسية.

وأظهرت البيانات أن عدد المحتجزين في السجون الفرنسية بلغ 90 ألفا و20 نزيلا حتى الأول من سبتمبر، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الرسمية لنظام السجون الفرنسي 63 ألفا و300 نزيل.

وبلغت نسبة إشغال السجون نحو 142.1% على المستوى الوطني، بينما تجاوزت هذه النسبة 200% في بعض السجون، في ظل استمرار ارتفاع أعداد المحتجزين خلال الأشهر الماضية.

ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي وسط انتقادات دولية متكررة لأوضاع السجون الفرنسية. وكانت الأمم المتحدة قد دعت باريس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ، محذرة من تداعياتها على السجناء وما قد تسببه من معاملة لا إنسانية أو مهينة للكرامة.

كما أشار مجلس أوروبا، في وقت سابق، إلى أن فرنسا وتركيا سجلتا أعلى مستويات اكتظاظ السجون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وتواجه فرنسا منذ سنوات انتقادات بشأن ظروف الاحتجاز، إذ أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة أحكام تدين أوضاع السجون في البلاد.

وفي يوليو 2023، قضت المحكمة بأن الاكتظاظ في السجون الفرنسية، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات فعالة وموجهة لتحسين الأوضاع، أدى إلى انتهاك بعض أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.